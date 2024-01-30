tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Количество заболевших ОРВИ жителей Свердловской области увеличилось за неделю

Более 40 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю

30 января 2024, 07:16
Фото: Midjourney

Количество заболевших ОРВИ жителей Свердловской области увеличилось за неделю

В Свердловской области зафиксирована 41 тысяча случаев ОРВИ среди населения. Рост заболевания был замечен с 22 по 28 января 2024 года.

Около 62% из заболевших — дети. Число заболевших превысило средний показатель по региону в Каменске-Уральском, Свободном, Сухом Логу и других муниципалитетах, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге случаев ОРВИ было зафиксировано 17 тысяч. При обследованиях было установлено, что больше всего людей поражает грипп А. Также среди вирусов были выявлены аденовирусы, риновирусы и другие.

Свердловчанам советуют при признаках инфекции быть дома, а для профилактики соблюдать социальную дистанцию, носить медицинскую маску и мыть руки.

Напомним, в декабре 2023 года педиатр Свердловской области рассказала о симптомах вирусной инфекции у детей, при наличии которых им нужно оставаться дома и лечиться.

В больнице в Екатеринбурге отменили круглосуточный прием пациентов с лор-болезнями
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 11 тысяч доз вакцин от кори завезут в Свердловскую областьМедики: «В Нижнем Тагиле возросло число злокачественных опухолей после COVID-19»Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке
#Свердловская область#Здоровье#Лечение#Медицина#Болезнь#Статистика#Врачи#Пациенты#Заболеваемость#ОРВИ#Заболевшие#Вирусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Симптомы
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
Жильцы сами тушили: спасатели не смогли подъехать к пожару из-за катка в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:56
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Стало известно, кто погиб в ДТП с автобусом с хоккеистами в Свердловской области
Вчера, 11:05