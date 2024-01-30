Более 40 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделю

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Около 62% из заболевших — дети. Число заболевших превысило средний показатель по региону в Каменске-Уральском, Свободном, Сухом Логу и других муниципалитетах, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге случаев ОРВИ было зафиксировано 17 тысяч. При обследованиях было установлено, что больше всего людей поражает грипп А. Также среди вирусов были выявлены аденовирусы, риновирусы и другие.
Свердловчанам советуют при признаках инфекции быть дома, а для профилактики соблюдать социальную дистанцию, носить медицинскую маску и мыть руки.
Напомним, в декабре 2023 года педиатр Свердловской области рассказала о симптомах вирусной инфекции у детей, при наличии которых им нужно оставаться дома и лечиться.