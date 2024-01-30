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Водитель фургона скончался за рулем в Екатеринбурге

«Через окно попросил вызвать скорую»: в Екатеринбурге водитель снес светофор и умер

30 января 2024, 08:06
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель фургона скончался за рулем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Уралмаше произошло трагическое ДТП с участием грузовика. Автомобилист внезапно почувствовал недомогание и потерял управление, столкнувшись с опорой светофора.

Инцидент случился вчера, 29 января, на улице 22 Партсъезда. Свидетели утверждают, что мужчина внезапно открыл окно и попросил вызвать скорую помощь, после чего он столкнулся с опорой светофора. Очевидцы быстро вызвали подмогу, однако, по данным пресс-группы ГИБДД Екатеринбурга, водитель скончался в автомобиле скорой помощи.

В ГИБДД напомнили, что в случае плохого самочувствия не стоит садиться за руль. Если недомогание застало человека прямо за рулем, то стоит остановиться в безопасном месте и позвонить медикам.

Ранее под Екатеринбургом КАМАЗ вылетел в кювет, когда водитель умер за рулем.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Скорая помощь#Светофор#Уралмаш#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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