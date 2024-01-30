«Через окно попросил вызвать скорую»: в Екатеринбурге водитель снес светофор и умер

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Инцидент случился вчера, 29 января, на улице 22 Партсъезда. Свидетели утверждают, что мужчина внезапно открыл окно и попросил вызвать скорую помощь, после чего он столкнулся с опорой светофора. Очевидцы быстро вызвали подмогу, однако, по данным пресс-группы ГИБДД Екатеринбурга, водитель скончался в автомобиле скорой помощи.
В ГИБДД напомнили, что в случае плохого самочувствия не стоит садиться за руль. Если недомогание застало человека прямо за рулем, то стоит остановиться в безопасном месте и позвонить медикам.
Ранее под Екатеринбургом КАМАЗ вылетел в кювет, когда водитель умер за рулем.