«Через окно попросил вызвать скорую»: в Екатеринбурге водитель снес светофор и умер

Инцидент случился вчера, 29 января, на улице 22 Партсъезда. Свидетели утверждают, что мужчина внезапно открыл окно и попросил вызвать скорую помощь, после чего он столкнулся с опорой светофора. Очевидцы быстро вызвали подмогу, однако, по данным пресс-группы ГИБДД Екатеринбурга, водитель скончался в автомобиле скорой помощи.