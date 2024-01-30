Дефицит грунтовой воды может возникнуть к концу века

Данные из сорока разных стран свидетельствуют о серьезном уменьшении запасов пресной воды в подземных источниках. Исследование показывает, что дефицит грунтовой воды может произойти в плотно населенных районах Земли уже к концу нашего века, об этом сообщает журнал Nature.