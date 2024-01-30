Дефицит грунтовой воды может возникнуть к концу века

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:52
Грунтовые воды являются основным источником пресной воды во многих регионах. Около 70% пресной воды используется для орошения земли. Однако эта цифра продолжает расти из-за увеличения числа населения и изменений климата, пишет ИА RuNews24.ru.
Ученые отмечают, что потребление грунтовых вод превышает возможности их восполнения. Грунтовая вода аккумулируется благодаря дождям, таянию ледников и снега, но ее использование значительно перевешивает возможность её накопления.
Многолетние исследования показывают, что самая сложная ситуация с грунтовой водой наблюдается в Испании, США, Иране и Китае. В некоторых районах этих стран грунтовая вода уходит со скоростью двух метров в год.
К слову, в Норильске запущена масштабная программа по решению экологических проблем.