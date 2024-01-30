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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Дефицит грунтовой воды может возникнуть к концу века

30 января 2024, 06:48
Данные из сорока разных стран свидетельствуют о серьезном уменьшении запасов пресной воды в подземных источниках. Исследование показывает, что дефицит грунтовой воды может произойти в плотно населенных районах Земли уже к концу нашего века, об этом сообщает журнал Nature.

Грунтовые воды являются основным источником пресной воды во многих регионах. Около 70% пресной воды используется для орошения земли. Однако эта цифра продолжает расти из-за увеличения числа населения и изменений климата, пишет ИА RuNews24.ru.

Ученые отмечают, что потребление грунтовых вод превышает возможности их восполнения. Грунтовая вода аккумулируется благодаря дождям, таянию ледников и снега, но ее использование значительно перевешивает возможность её накопления.

Многолетние исследования показывают, что самая сложная ситуация с грунтовой водой наблюдается в Испании, США, Иране и Китае. В некоторых районах этих стран грунтовая вода уходит со скоростью двух метров в год.

К слову, в Норильске запущена масштабная программа по решению экологических проблем.

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