Девушка в Екатеринбурге хотела заработать и осталась без 26 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Екатеринбурженке пришло сообщение в мессенджере с предложением заработать деньги на известных маркетплейсах. Девушка откликнулась, после чего ей дали «тестовое задание» добавить несколько товаров в избранное. Когда она его выполнила, ей перевели 300 рублей, пишет Е1.
На следующий день ее добавили в чат с другими «участниками» и дали задания поставить лайки на товары, оформить выкуп товара, при этом девушку предупредили, что если их все не выполнить, то деньги ни за одно не перечислят. В итоге ей перевели 2000 рублей.
Далее нужно было действовать по аналогичной схеме, однако сперва горожанке нужно было перевести 4000 рублей. После этого девушке перечислили деньги, но вывести на карту их было нельзя, потому что перед этим нужно выкупить товар на 26 800 рублей.
Потерпевшая отправила эту сумму, а когда ее попросили отправить 77 000 рублей, она догадалась, что ее обманывают.
Напомним, житель Нижнего Тагила перевел 305 тысяч рублей аферистам, которые представили сотрудниками спецслужб.