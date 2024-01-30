tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Нижнем Тагил закупят реагенты для выявления холеры и коклюша

ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле

30 января 2024, 10:51
Фото: 1MI

В Нижнем Тагил закупят реагенты для выявления холеры и коклюша

Инфекционная больница Нижнего Тагила объявила закупку на реагенты, чтобы выявлять у пациентов ДНК коклюша и холеры. На это выделено 57,3 тысячи рублей.

Товар нужно доставлять в медучреждение на улицу Сульфатная, 4 по заявке в течение пяти рабочих дней до 31 июля 2024 года вместе с сопроводительными документами. Тара реагентов должна иметь необходимую маркировку.

В случае, если будет выявлено ненадлежащее качество товара, заказчик вправе его отправить на лабораторные исследования и испытания. Если реагенты окажутся недоброкачественными, поставщик должен их заменить.

Согласно документации, в инфекционной больнице будут выявлять ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза. Количество тестов составит не менее 100 штук. Число реагентов для выявления холеры будет не менее 55 штук.

Напомним, в конце 2023 года в Свердловской области возросло число людей, заболевших коклюшем и составило 26,6 человека на 100 тысяч населения.

Возбудитель холеры был обнаружен в зоне разрушения Каховского водохранилища
Узнать подробнее
Читайте также:
Рак как последствие COVID-19, пять притонов и разбитая голова школьникаБолее 11 тысяч доз вакцин от кори завезут в Свердловскую область
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Врачи#Пациенты#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка#Инфекции
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46