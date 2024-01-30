ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Товар нужно доставлять в медучреждение на улицу Сульфатная, 4 по заявке в течение пяти рабочих дней до 31 июля 2024 года вместе с сопроводительными документами. Тара реагентов должна иметь необходимую маркировку.
В случае, если будет выявлено ненадлежащее качество товара, заказчик вправе его отправить на лабораторные исследования и испытания. Если реагенты окажутся недоброкачественными, поставщик должен их заменить.
Согласно документации, в инфекционной больнице будут выявлять ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза. Количество тестов составит не менее 100 штук. Число реагентов для выявления холеры будет не менее 55 штук.
Напомним, в конце 2023 года в Свердловской области возросло число людей, заболевших коклюшем и составило 26,6 человека на 100 тысяч населения.