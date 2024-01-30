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Updated Сегодня, 03:25

Смертельное ДТП произошло в Сысертском районе

Два грузовика «КАМАЗ» и «МАН» столкнулись в Сысертском районе. Есть погибший

30 января 2024, 03:25
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло в Сысертском районе

Грузовые машины «КАМАЗ» и «МАН» столкнулись на 144 километре трассы М-5 Урал в Сысертском районе. ДТП случилось 30 января 2024 года.

В случившейся дорожной аварии скончался водитель «КАМАЗа». Мужчина скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Обстоятельства произошедшего в данный момент неизвестны. На место ЧП приезжали сотрудники экстренных служб. Известно, что транспортное движение на месте аварии не ограничено.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.

Напомним, 29 января 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две грузовые машины, из-за чего на дороге возникла пробка. Известно, что пострадавших нет.

После ДТП на трассе в Свердловской области возбуждено уголовное дело
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