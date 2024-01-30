Два грузовика «КАМАЗ» и «МАН» столкнулись в Сысертском районе. Есть погибший

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В случившейся дорожной аварии скончался водитель «КАМАЗа». Мужчина скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Обстоятельства произошедшего в данный момент неизвестны. На место ЧП приезжали сотрудники экстренных служб. Известно, что транспортное движение на месте аварии не ограничено.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.
Напомним, 29 января 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две грузовые машины, из-за чего на дороге возникла пробка. Известно, что пострадавших нет.