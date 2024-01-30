Двух пострадавших в ДТП на Урале детей отвезут в больницу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Напомним, что в утреннее время 29 января на подъезде к поселку Верх-Нейвинский автобус с 18 подростками-хоккеистами столкнулся с иномаркой из-за лопнувшего колеса. В результате трагедии погибли три человека из легкового авто. В автобусе травмировались два ребенка и тренер. Мальчиков госпитализировали, а тренер скончался в машине скорой.
По данным РИА Новости, спортсмены находятся в состоянии средней тяжести. При необходимости медики проведут телемедицинские консультации с коллегами из столичной больницы.
Оставшиеся 16 детей, находившихся в автобусе, будут доставлены в родной Новоуральск.
Ранее сообщалось, что после этого ДТП было возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит до 10 лет тюрьмы.