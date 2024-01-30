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В Екатеринбург перенаправят двух пострадавших в ДТП хоккеистов

Двух пострадавших в ДТП на Урале детей отвезут в больницу в Екатеринбурге

30 января 2024, 06:42
Фото: Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбург перенаправят двух пострадавших в ДТП хоккеистов

В результате ДТП с участием автобуса и иномарки Citrоеn в Свердловской области, двое детей с травмами будут эвакуированы в больницу города Екатеринбурга.

Напомним, что в утреннее время 29 января на подъезде к поселку Верх-Нейвинский автобус с 18 подростками-хоккеистами столкнулся с иномаркой из-за лопнувшего колеса. В результате трагедии погибли три человека из легкового авто. В автобусе травмировались два ребенка и тренер. Мальчиков госпитализировали, а тренер скончался в машине скорой.

По данным РИА Новости, спортсмены находятся в состоянии средней тяжести. При необходимости медики проведут телемедицинские консультации с коллегами из столичной больницы.

Оставшиеся 16 детей, находившихся в автобусе, будут доставлены в родной Новоуральск.

Ранее сообщалось, что после этого ДТП было возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Автобус с детьми, пострадавшими в ДТП под Новоуральском, был исправен
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