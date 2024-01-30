Двух пострадавших в ДТП на Урале детей отвезут в больницу в Екатеринбурге

Напомним, что в утреннее время 29 января на подъезде к поселку Верх-Нейвинский автобус с 18 подростками-хоккеистами столкнулся с иномаркой из-за лопнувшего колеса. В результате трагедии погибли три человека из легкового авто. В автобусе травмировались два ребенка и тренер. Мальчиков госпитализировали, а тренер скончался в машине скорой.