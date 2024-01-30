Фестиваль «Маленький театр» в Екатеринбурге начнется со спектакля Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Мероприятие открывается произведением «Три весёлых поросёнка» от мастерской из Нижнего Тагила, поскольку вызвала настоящий фурор на фестивале «Я — не волшебник, я только учусь», сообщает екатеринбургский Дом актера.
«Три весёлых поросёнка» отмечены специальным призом жюри. Актеры пьесы также получили награды, хотя конкуренция была весьма высока.
Предполагается, что этот спектакль необходимо показать зрителям вне конкурса, потому было принято решение показать его снова.
Ранее сообщалось, что новый молодежный театр Нижнего Тагила поедет на гастроли.