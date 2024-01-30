tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Спектакль «Три поросенка» из Нижнего Тагила произвел фурор

Фестиваль «Маленький театр» в Екатеринбурге начнется со спектакля Нижнего Тагила

30 января 2024, 14:56
Фото: Екатеринбургский Дом актера

Спектакль «Три поросенка» из Нижнего Тагила произвел фурор

С 4 февраля начнется фестиваль «Маленький театр» в Екатеринбурге.

Мероприятие открывается произведением «Три весёлых поросёнка» от мастерской из Нижнего Тагила, поскольку вызвала настоящий фурор на фестивале «Я — не волшебник, я только учусь», сообщает екатеринбургский Дом актера.

«Три весёлых поросёнка» отмечены специальным призом жюри. Актеры пьесы также получили награды, хотя конкуренция была весьма высока.

Предполагается, что этот спектакль необходимо показать зрителям вне конкурса, потому было принято решение показать его снова.

Ранее сообщалось, что новый молодежный театр Нижнего Тагила поедет на гастроли.

Театр в Нижнем Тагиле представит спектакль для зрителей с нарушением зрения
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчики в платьях: школу Екатеринбурга обвинили в ЛГБТ*-пропаганде из-за спектакляСпектакль для детей с нарушениями зрения покажут в кукольном театре Нижнего ТагилаВ Качканаре отменен спектакль из-за его названия
#Нижний Тагил#Фестиваль#Дети#Свердловская область#Спектакль#Мероприятие#Театр#Екатеринбург#Маленький театр#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46