«Газель» насмерть сбила пешехода на дороге «Пермь-Екатеринбург»

Во время движения по трассе мужчина заметил тень перед своим автомобилем и пытался затормозить, но не вышло. После инцидента водитель позвонил по номеру 112.

Сотрудники полиции определили личность погибшего пешехода. Им оказался житель Челябинской области, который ехал автобусом по маршруту «Пермь-Челябинск». Мужчина вышел из транспорта и не вернулся, возможно, он был пьян. Судмедэкспертиза покажет результаты.