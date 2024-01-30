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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Водитель «Газели» случайно сбил пешехода на трассе «Пермь-Екатеринбург»

«Газель» насмерть сбила пешехода на дороге «Пермь-Екатеринбург»

30 января 2024, 14:26
Фото: 1MI

Водитель «Газели» случайно сбил пешехода на трассе «Пермь-Екатеринбург»

30 января произошло смертельное ДТП на автодороге «Пермь-Екатеринбург».

Водитель «Газели» двигался со стороны Екатеринбурга в Пермь. Он совершил наезд на пешехода, информирует ГИБДД региона.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой. Инспекторы ДПС исследовали водителя, установлено, что он был трезв. По словам мужчины, он является собственником автомобиля «Газель» и занимается различными перевозками. После погрузки пластиковых шкафов на складе в Екатеринбурге, он направлялся в Пермский край.

Во время движения по трассе мужчина заметил тень перед своим автомобилем и пытался затормозить, но не вышло. После инцидента водитель позвонил по номеру 112.
Сотрудники полиции определили личность погибшего пешехода. Им оказался житель Челябинской области, который ехал автобусом по маршруту «Пермь-Челябинск». Мужчина вышел из транспорта и не вернулся, возможно, он был пьян. Судмедэкспертиза покажет результаты.

Пока правоохранительные органы проводят все необходимые процедуры по расследованию ДТП.

Ранее сообщалось, что мама хоккеиста рассказала о страшном ДТП на трассе под Невьянском.

Задержаны водитель и владелец автобуса, попавшего в ДТП под Невьянском
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