«Газель» насмерть сбила пешехода на дороге «Пермь-Екатеринбург»

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Водитель «Газели» двигался со стороны Екатеринбурга в Пермь. Он совершил наезд на пешехода, информирует ГИБДД региона.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой. Инспекторы ДПС исследовали водителя, установлено, что он был трезв. По словам мужчины, он является собственником автомобиля «Газель» и занимается различными перевозками. После погрузки пластиковых шкафов на складе в Екатеринбурге, он направлялся в Пермский край.
Во время движения по трассе мужчина заметил тень перед своим автомобилем и пытался затормозить, но не вышло. После инцидента водитель позвонил по номеру 112.
Сотрудники полиции определили личность погибшего пешехода. Им оказался житель Челябинской области, который ехал автобусом по маршруту «Пермь-Челябинск». Мужчина вышел из транспорта и не вернулся, возможно, он был пьян. Судмедэкспертиза покажет результаты.
Пока правоохранительные органы проводят все необходимые процедуры по расследованию ДТП.
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