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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Детей с нарушениями слуха научили скрапбукингу в Екатеринбурге

Глухие и слабослышащие дети из Свердловской области научились скрапбукингу

30 января 2024, 15:25
Фото: 1MI

Детей с нарушениями слуха научили скрапбукингу в Екатеринбурге

Дети с ОВЗ научились делать открытки в современной технике «скрапбукинг». Мастер-класс для глухих и слабослышащих ребят провела общественная организация «Пеликан», информирует Общественная палата Свердловской области.

Мастер-класс по проекту «Мы — Россияне», который реализуется при кураторстве департамента внутренней политики на средства Фонда президентских грантов, подготовили опытные дизайнеры. Они разработали скрапбук-открытку на тему «Мой район». Ребята узнали, из чего складывается инфраструктура района, — жилые дома, поликлиника, школа, детский сад, отдел полиции. Во время урока с ними проговорили разные детали жизни большого города: о том, почему пробежки лучше совершать в парках, зачем нужна администрация, и как работает общественный транспорт.

Затем дизайнеры предложили изготовить такую же открытку каждому ребенку. Он мог использовать уже готовый шаблон или привнести свои детали.

Мастер-класс проводился с участием сурдопереводчика.

Скрапбукинг — особа техника создания альбомов с помощью вырезок из бумаги. С ее помощью можно делать красивые открытки, подарочные коробки, рамки и даже магниты.

#Свободное время#Дети#Свердловская область#Развлечение#ОВЗ#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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