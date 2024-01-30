Глухие и слабослышащие дети из Свердловской области научились скрапбукингу

Мастер-класс по проекту «Мы — Россияне», который реализуется при кураторстве департамента внутренней политики на средства Фонда президентских грантов, подготовили опытные дизайнеры. Они разработали скрапбук-открытку на тему «Мой район». Ребята узнали, из чего складывается инфраструктура района, — жилые дома, поликлиника, школа, детский сад, отдел полиции. Во время урока с ними проговорили разные детали жизни большого города: о том, почему пробежки лучше совершать в парках, зачем нужна администрация, и как работает общественный транспорт.