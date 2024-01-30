Изнасилованная жительница Екатеринбурга заявила о беременности

Она добавила, что ее вызвали на допрос в военный следственный комитет, и она ответила на их вопросы. Ей стало известно, что дело еще не получило развития из-за его сложности. Также девушке рассказали, что будет происходить в дальнейшем. Она убеждена, что насильники должны быть наказаны по всей строгости закона. Но тогда ей придется участвовать в допросах, повторно рассказывать о произошедшем, и принимать участие в очных ставках, которые вызывают у нее особый страх.