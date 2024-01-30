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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Изнасилованная жительница Екатеринбурга отозвала свое заявление

Изнасилованная жительница Екатеринбурга заявила о беременности

30 января 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney

Изнасилованная жительница Екатеринбурга отозвала свое заявление

19-летняя жительница Екатеринбурга, рассказавшая о произошедшем с ней групповом изнасиловании, решила отозвать свое заявление из полиции. Кроме того, она заявила о беременности.

Следователи приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Девушка по имени Алена (имя изменено) пояснила мотивы своего поступка. По словам девушки, она не простила обидчиков, а просто опустила руки, пишет Е1.

Она добавила, что ее вызвали на допрос в военный следственный комитет, и она ответила на их вопросы. Ей стало известно, что дело еще не получило развития из-за его сложности. Также девушке рассказали, что будет происходить в дальнейшем. Она убеждена, что насильники должны быть наказаны по всей строгости закона. Но тогда ей придется участвовать в допросах, повторно рассказывать о произошедшем, и принимать участие в очных ставках, которые вызывают у нее особый страх.

Алена решила, что дальнейшее расследование принесет ей еще больше стресса. Девушка подтвердила в письменной форме, что решение об отзыве заявления принимается обоюдно. Следователям она пояснила, что не в состоянии морально вынести подобные испытания.

Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал свою дочку-первоклассницу.

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#Полиция#Криминал#Изнасилование#Беременность#Следователи#18+#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина
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