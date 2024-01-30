Изнасилованная жительница Екатеринбурга заявила о беременности

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Следователи приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Девушка по имени Алена (имя изменено) пояснила мотивы своего поступка. По словам девушки, она не простила обидчиков, а просто опустила руки, пишет Е1.
Она добавила, что ее вызвали на допрос в военный следственный комитет, и она ответила на их вопросы. Ей стало известно, что дело еще не получило развития из-за его сложности. Также девушке рассказали, что будет происходить в дальнейшем. Она убеждена, что насильники должны быть наказаны по всей строгости закона. Но тогда ей придется участвовать в допросах, повторно рассказывать о произошедшем, и принимать участие в очных ставках, которые вызывают у нее особый страх.
Алена решила, что дальнейшее расследование принесет ей еще больше стресса. Девушка подтвердила в письменной форме, что решение об отзыве заявления принимается обоюдно. Следователям она пояснила, что не в состоянии морально вынести подобные испытания.
Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал свою дочку-первоклассницу.