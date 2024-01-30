Известный пианист Даниил Крамер приезжает в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
На организацию мероприятия выделено 216 тысяч рублей, концерт состоится 13 февраля в 18.30. Филармония предоставит для артистов необходимые помещения, звуковую и световую аппаратуру, организует работу обслуживающего персонала и продажу билетов. Также Даниилу Крамеру будет оплачен перелет из Москвы до Екатеринбурга, трансфер до Нижнего Тагила и проживание.
В свою очередь исполнитель несет ответственность за соответствие концертной программы уровню проведения мероприятия. Даниилу Крамеру нужно оказать услуги качественно, в соответствии с критериями заказчика.
По информации Нижнетагильской филармонии, в первом отделении концерта выступит джазовое трио. А во втором отделении Даниил Крамер будет играть с симфоническим составом оркестра «Демидов-камерата» в роли солиста.
Напомним, капитальный ремонт концертного зала филармонии в Нижнем Тагиле планируется провести в 2025 году.