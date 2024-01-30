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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

Нижний Тагил с концертом посетит Даниил Крамер

Известный пианист Даниил Крамер приезжает в Нижний Тагил

30 января 2024, 10:07
Фото: 1MI

Нижний Тагил с концертом посетит Даниил Крамер

13 февраля в Нижнетагильской филармонии состоится концерт известного пианиста Даниила Крамера. Он будет выступать в качестве солиста в программе «Крамер. Трио. Джаз. Оркестр».

На организацию мероприятия выделено 216 тысяч рублей, концерт состоится 13 февраля в 18.30. Филармония предоставит для артистов необходимые помещения, звуковую и световую аппаратуру, организует работу обслуживающего персонала и продажу билетов. Также Даниилу Крамеру будет оплачен перелет из Москвы до Екатеринбурга, трансфер до Нижнего Тагила и проживание.

В свою очередь исполнитель несет ответственность за соответствие концертной программы уровню проведения мероприятия. Даниилу Крамеру нужно оказать услуги качественно, в соответствии с критериями заказчика.

По информации Нижнетагильской филармонии, в первом отделении концерта выступит джазовое трио. А во втором отделении Даниил Крамер будет играть с симфоническим составом оркестра «Демидов-камерата» в роли солиста.

Напомним, капитальный ремонт концертного зала филармонии в Нижнем Тагиле планируется провести в 2025 году.

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