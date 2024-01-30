Известный пианист Даниил Крамер приезжает в Нижний Тагил

На организацию мероприятия выделено 216 тысяч рублей, концерт состоится 13 февраля в 18.30. Филармония предоставит для артистов необходимые помещения, звуковую и световую аппаратуру, организует работу обслуживающего персонала и продажу билетов. Также Даниилу Крамеру будет оплачен перелет из Москвы до Екатеринбурга, трансфер до Нижнего Тагила и проживание.