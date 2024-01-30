Как не допустить повторения родительских сценариев в семье

Posted Сегодня, 21:09
Published Сегодня, 21:09
Modified Сегодня, 21:27
Updated Сегодня, 21:27
Психолог Лия Аванесова объясняет, почему мы ориентируемся на образ матери в любовных делах и как влияют на нашу жизнь сценарии, которые мы видели в семье.
Первым человеком, которого мы полюбили, была наша мама. Затем у нас появлялись другие люди: папа, бабушки, дедушки, дяди, тети и так далее. Мы всегда предпочитаем то, что знакомо и известно. И среди всех этих людей мы выбираем тех, кто уже нам «знаком», — говорит психолог в интервью RuNews24.Ru.
Это означает, что в человеке, который нам нравится и в которого мы влюбляемся, есть черты людей, которые нам близки: мамы, папы, бабушек, дедушек и нас самих. По словам Аванесовой, особое внимание заслуживает любовь с первого взгляда, когда мы мгновенно узнаем знакомых нам людей и себя, в том числе в понравившейся нам женщине или мужчине.
Мы говорим: «Я почувствовал родственную душу в нем (ей)». И, соответственно, мы проецируем на этого человека те чувства, которые испытывали в отношениях с мамой, например. Мы ожидаем от этого человека того, что не получили от мамы, или желаем, чтобы он делал или говорил, как мама. Мы повторяем и переживаем свои детские травмы с партнером, хотя это происходит бессознательно.
Например, в детстве вы постоянно ощущали, что вас не слышат, не чувствуют, не учитывают ваши желания. Взрослыми, находясь в отношениях, вы будете испытывать подобные ощущения от партнера, который не учитывает и не понимает ваших желаний. Люди притягиваются друг к другу из-за своих травм. Вы выбрали партнера не случайно, и он также проецирует на вас свои травмы. И каждый из вас может переносить в отношения родительские сценарии своей семьи, — говорит эксперт.
Поскольку повторение сценария и бессознательные процессы, то изменения можно добиться через психотерапию. Благодаря ей бессознательные процессы поднимаются на сознательный уровень, и вы начинаете контролировать ситуацию и влиять на развитие событий.