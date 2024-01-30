Как не допустить повторения родительских сценариев в семье

Например, в детстве вы постоянно ощущали, что вас не слышат, не чувствуют, не учитывают ваши желания. Взрослыми, находясь в отношениях, вы будете испытывать подобные ощущения от партнера, который не учитывает и не понимает ваших желаний. Люди притягиваются друг к другу из-за своих травм. Вы выбрали партнера не случайно, и он также проецирует на вас свои травмы. И каждый из вас может переносить в отношения родительские сценарии своей семьи, — говорит эксперт.