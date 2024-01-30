Мастера маникюра с зарплатой 286 тысяч ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
ТОП вакансий опубликовали эксперты сервиса «Авито.Работа». Так, в Екатеринбурге ищут водителя, которому обещают зарплату 350 тысяч рублей в месяц.
Также в городе ищут риелтора на вознаграждение до 350 тысяч рублей. В список должностей с высокими зарплатами вошел также машинист, которому планируют платить ежемесячно 200–300 тысяч рублей.
Помимо этого, разыскивается менеджер по продажам в сфере логистики. Ему заплатят 300 тысяч. Также вакантна должность партнера по B2B-продажам, зарплатный разбег — от 50 до 300 тысяч рублей.
А один из салонов красоты ищет мастера по маникюру с денежным вознаграждением до 286 000 рублей в месяц. Также в городе ищут менеджера по логистике. Ему обещают зарплату, которая может достигнуть 250 тысяч ежемесячно.
Ранее сообщалось, что айтишники пользуются большим спросом в уральской столице.