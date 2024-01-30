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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Екатеринбурга

Мастера маникюра с зарплатой 286 тысяч ищут в Екатеринбурге

30 января 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут специалистов на высокие зарплаты. В список самых интересных по зарплате вакансий вошли водитель грузовика с прицепом, риелтор и мастер маникюра.

ТОП вакансий опубликовали эксперты сервиса «Авито.Работа». Так, в Екатеринбурге ищут водителя, которому обещают зарплату 350 тысяч рублей в месяц.

Также в городе ищут риелтора на вознаграждение до 350 тысяч рублей. В список должностей с высокими зарплатами вошел также машинист, которому планируют платить ежемесячно 200–300 тысяч рублей.

Помимо этого, разыскивается менеджер по продажам в сфере логистики. Ему заплатят 300 тысяч. Также вакантна должность партнера по B2B-продажам, зарплатный разбег — от 50 до 300 тысяч рублей.

А один из салонов красоты ищет мастера по маникюру с денежным вознаграждением до 286 000 рублей в месяц. Также в городе ищут менеджера по логистике. Ему обещают зарплату, которая может достигнуть 250 тысяч ежемесячно.

Ранее сообщалось, что айтишники пользуются большим спросом в уральской столице.

Работодатель ищет специалиста на зарплату до миллиона рублей
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#Экономика#Свердловская область#Работа#Деньги#Зарплата#Вакансии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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