На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

Ранее под Невьянском произошла авария с автобусом. В нем находились 18 школьников-хоккеистов, их тренер и водитель. Эта авария унесла жизни риелтора и двух ее клиентов, которые недавно приехали с СВО (они были в легковой машине), а также тренера.