На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Инцидент произошел в ночь на 30 января. Столкнулись два грузовых транспортных средства — КамАЗ и МАН. Информацию об этом предоставили представители Госавтоинспекции региона.
В итоге водитель грузовика КамАЗ скончался на месте происшествия. Сейчас движение на автодороге ничем не ограничено. На трассе работают специалисты экстренных служб. Компетентные органы внутренних дел проводят проверку по данному факту.
Ранее под Невьянском произошла авария с автобусом. В нем находились 18 школьников-хоккеистов, их тренер и водитель. Эта авария унесла жизни риелтора и двух ее клиентов, которые недавно приехали с СВО (они были в легковой машине), а также тренера.