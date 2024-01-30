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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Грузовики попали в смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

30 января 2024, 11:31
Фото: 1MI

Грузовики попали в смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП. Столкнулись два грузовых авто. Это произошло на 144-м километре трассы М-5 Урал.

Инцидент произошел в ночь на 30 января. Столкнулись два грузовых транспортных средства — КамАЗ и МАН. Информацию об этом предоставили представители Госавтоинспекции региона.

В итоге водитель грузовика КамАЗ скончался на месте происшествия. Сейчас движение на автодороге ничем не ограничено. На трассе работают специалисты экстренных служб. Компетентные органы внутренних дел проводят проверку по данному факту.

Ранее под Невьянском произошла авария с автобусом. В нем находились 18 школьников-хоккеистов, их тренер и водитель. Эта авария унесла жизни риелтора и двух ее клиентов, которые недавно приехали с СВО (они были в легковой машине), а также тренера.

Стало известно, кем были погибшие в страшном ДТП под Невьянском
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