Повар из Екатеринбурга приготовила мясо по-тайски в ананасе на телевидении

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
На кастинге Юлия представила свое мастерство, приготовив мясо по-тайски в ананасе.
19 серия «Битвы шефов» выходила в эфир 29 января в 19:00. Это третий сезон телепрограммы. Однако екатеринбургская кондитер не сумела пройти в финал и покинула программу. Задачей участников было приготовить блюдо «Вителло тоннато».
Напомним, что в конце декабря повар из уральской столицы в рамках участия в телепрограмме «Король десертов» приготовил самый большой торт. Константин Шмаров сражался за главный приз — один миллион рублей.
А до этого другая кулинар из Екатеринбурга заняла 1 место «Битвы шефов». Девушку зовут Анастасия. В финале шоу она вызвала положительные эмоции у жюри, приготовив пирог. Она приготовила его ночью перед телеэфиром.