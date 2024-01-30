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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Кулинар из Екатеринбурга поучаствовала в «Битве шефов» на телевидении

Повар из Екатеринбурга приготовила мясо по-тайски в ананасе на телевидении

30 января 2024, 09:31
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Кулинар из Екатеринбурга поучаствовала в «Битве шефов» на телевидении

Повар из Екатеринбурга Юлия Блажец приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Его участнице 30 лет.

На кастинге Юлия представила свое мастерство, приготовив мясо по-тайски в ананасе.

19 серия «Битвы шефов» выходила в эфир 29 января в 19:00. Это третий сезон телепрограммы. Однако екатеринбургская кондитер не сумела пройти в финал и покинула программу. Задачей участников было приготовить блюдо «Вителло тоннато».

Напомним, что в конце декабря повар из уральской столицы в рамках участия в телепрограмме «Король десертов» приготовил самый большой торт. Константин Шмаров сражался за главный приз — один миллион рублей.

А до этого другая кулинар из Екатеринбурга заняла 1 место «Битвы шефов». Девушку зовут Анастасия. В финале шоу она вызвала положительные эмоции у жюри, приготовив пирог. Она приготовила его ночью перед телеэфиром.

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#Общество#Телеканал#Программа#Повар#Финал#Сезон#Кастинг#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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