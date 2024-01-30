tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

МВД Свердловской области: водитель автобуса ехал с превышением скорости

Превысил скорость. Новые детали ДТП с хоккеистами в Свердловской области

30 января 2024, 15:30
Фото: 1MI

МВД Свердловской области: водитель автобуса ехал с превышением скорости

Расследование аварии, произошедшей на Серовском тракте на Урал с командой хоккеистов, продолжается.

В этом инциденте пострадал автобус, в котором находились юные спортсмены из ХК «Кедр», возвращавшиеся домой.

Автобус с хоккеистами врезался в Citroen с водителем и двумя пассажирами. Они погибли на месте. У них остались семьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером в понедельник были предъявлены обвинения водителю автобуса и его начальнику. Предполагается, что им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО. Близкие водителя отмечают, что он всю жизнь был внимателен и не несет вины за случившееся.

Вместе с тем согласно сведения ГУ МВД региона, при осмотре автобуса было выявлено, что стрелка спидометра замерла на значении 100 км/ч, что превышает допустимые значения. Водитель за почти 4 часа преодолел расстояние в 300 км.

Ранее сообщалось, что двух пострадавших в ДТП на Урале детей отвезут в больницу в Екатеринбурге.

Стало известно, кем были погибшие в страшном ДТП под Невьянском
Узнать подробнее
Читайте также:
«Выбегали босиком»: мама хоккеиста рассказала о страшном ДТП на трассе под НевьянскомВ Свердловской области освободили от наказания виновников ДТП с автобусом в ЛесномНа свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовиков
#Происшествия#Транспорт#Дети#ДТП#Свердловская область#Смерть#Полиция#Криминал#Автомобиль#Пассажиры#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46