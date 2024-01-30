Превысил скорость. Новые детали ДТП с хоккеистами в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В этом инциденте пострадал автобус, в котором находились юные спортсмены из ХК «Кедр», возвращавшиеся домой.
Автобус с хоккеистами врезался в Citroen с водителем и двумя пассажирами. Они погибли на месте. У них остались семьи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером в понедельник были предъявлены обвинения водителю автобуса и его начальнику. Предполагается, что им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО. Близкие водителя отмечают, что он всю жизнь был внимателен и не несет вины за случившееся.
Вместе с тем согласно сведения ГУ МВД региона, при осмотре автобуса было выявлено, что стрелка спидометра замерла на значении 100 км/ч, что превышает допустимые значения. Водитель за почти 4 часа преодолел расстояние в 300 км.
Ранее сообщалось, что двух пострадавших в ДТП на Урале детей отвезут в больницу в Екатеринбурге.