Превысил скорость. Новые детали ДТП с хоккеистами в Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером в понедельник были предъявлены обвинения водителю автобуса и его начальнику. Предполагается, что им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО. Близкие водителя отмечают, что он всю жизнь был внимателен и не несет вины за случившееся.