Пьяные супруги устроили дебош в самолете и были задержаны в Кольцово

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Кольцово их задержали, чтобы оформить на них административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ЛО МВД России в аэропорту Кольцово.
На замечания от бортпроводников пара не реагировала. В аэропорту им предложили пройти процедуру на проверку на состояние опьянения, но они отказались. Тем не менее у обоих присутствовали явные признаки нетрезвого состояния.
К тому же, сами супруги рассказывали, что перед посадкой они выпили. Теперь паре придется заплатить штраф — 2 тысячи рублей, по тысяче с каждого.
Ранее сообщалось, что экстренную посадку в Екатеринбурге совершил самолет из Москвы. Это произошло из-за погоды.