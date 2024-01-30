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Пьяные супруги задержаны в Кольцово из-за дебоша в самолете

Пьяные супруги устроили дебош в самолете и были задержаны в Кольцово

30 января 2024, 10:39
Фото: 1MI

Пьяные супруги задержаны в Кольцово из-за дебоша в самолете

Супруги из Челябинска летели из Бангкока Екатеринбург в пьяном состоянии. Они устроили дебош на борту, а также матерились.

В Кольцово их задержали, чтобы оформить на них административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ЛО МВД России в аэропорту Кольцово.

На замечания от бортпроводников пара не реагировала. В аэропорту им предложили пройти процедуру на проверку на состояние опьянения, но они отказались. Тем не менее у обоих присутствовали явные признаки нетрезвого состояния.

К тому же, сами супруги рассказывали, что перед посадкой они выпили. Теперь паре придется заплатить штраф — 2 тысячи рублей, по тысяче с каждого.

Ранее сообщалось, что экстренную посадку в Екатеринбурге совершил самолет из Москвы. Это произошло из-за погоды.

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#Происшествия#Штраф#Кольцово#Челябинск#Хулиганство#Дебош#Опьянение#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Административный протокол
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