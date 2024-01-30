Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Девочка, о которой идет речь, учится в школе на Вые в Нижнем Тагиле. Коллега ее матери рассказала о том, что инцидент случился после учебного дня в конце января.
Когда дошла до дома, начала открывать подъезд, заметила сзади мужчину с надвинутой шапкой на глаза. Он подошел очень близко, девочка еле протиснулась в подъезд. В это время он протягивал конфетку. По словам ребенка, он был в медицинских перчатках, — сообщила читательница паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Никто в полицию не обращался. Но участковые уполномоченные инициативно организовали проверку на основе информации из социальных сетей. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
В таких ситуациях нужно посоветовать гражданам — если есть какие-то опасения, то этим нужно делиться с правоохранительным органами, чтобы можно было принять какие-то меры реагирования, установить личность. Имея наши возможности, нам проще провести проверку, — пояснили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Осенью 2023 года информацию о неком педофиле-мигранте, напавшем на мальчика в Нижнем Тагиле, в полиции назвали фейком.