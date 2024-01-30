Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле

В Нижнем Тагиле участковые ищут пристававшего у подъезда к ребенку мужчину

В Нижнем Тагиле местные жители в социальных сетях обсуждают информацию о подозрительном мужчине, который, по словам одной из родительниц, предлагал ее ребенку конфету и прижимался. Все это он делал с надвинутой на глаза шапкой и в медицинских перчатках.