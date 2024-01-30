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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В Нижнем Тагиле участковые ищут пристававшего у подъезда к ребенку мужчину

Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле

30 января 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле участковые ищут пристававшего у подъезда к ребенку мужчину

В Нижнем Тагиле местные жители в социальных сетях обсуждают информацию о подозрительном мужчине, который, по словам одной из родительниц, предлагал ее ребенку конфету и прижимался. Все это он делал с надвинутой на глаза шапкой и в медицинских перчатках.

Девочка, о которой идет речь, учится в школе на Вые в Нижнем Тагиле. Коллега ее матери рассказала о том, что инцидент случился после учебного дня в конце января.

Когда дошла до дома, начала открывать подъезд, заметила сзади мужчину с надвинутой шапкой на глаза. Он подошел очень близко, девочка еле протиснулась в подъезд. В это время он протягивал конфетку. По словам ребенка, он был в медицинских перчатках, — сообщила читательница паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Никто в полицию не обращался. Но участковые уполномоченные инициативно организовали проверку на основе информации из социальных сетей. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В таких ситуациях нужно посоветовать гражданам — если есть какие-то опасения, то этим нужно делиться с правоохранительным органами, чтобы можно было принять какие-то меры реагирования, установить личность. Имея наши возможности, нам проще провести проверку, — пояснили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
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Осенью 2023 года информацию о неком педофиле-мигранте, напавшем на мальчика в Нижнем Тагиле, в полиции назвали фейком.

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