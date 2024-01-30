Реабилитологи из Нижнего Тагила спасли 15 кроликов, на которых ставили опыты

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Пушистым зверькам грозила смерть, информирует телеканал ОТВ.
Сообщается, что исследователи ставили эксперименты на сетчатке глаза. Сейчас кролики уже находятся в пути — в Нижний Тагил их привезут на поезде.
В качестве подопытных животных российские ученые обычно используют крыс, кроликов и обезьян. После окончания опытов многие из них подвергаются эвтаназии.
Напомним, волонтеры в Екатеринбурге спасли косулю из колодца.