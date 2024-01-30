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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Нижнем Тагиле из рук ученых-вивисекторов спасены 15 подопытных кроликов

Реабилитологи из Нижнего Тагила спасли 15 кроликов, на которых ставили опыты

30 января 2024, 16:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле из рук ученых-вивисекторов спасены 15 подопытных кроликов

Кроликов, на которых московские ученые отрабатывали методы лечения глазных болезней, забрал нижнетагильский реабилитационный центр для животных.

Пушистым зверькам грозила смерть, информирует телеканал ОТВ.

Сообщается, что исследователи ставили эксперименты на сетчатке глаза. Сейчас кролики уже находятся в пути — в Нижний Тагил их привезут на поезде.

В качестве подопытных животных российские ученые обычно используют крыс, кроликов и обезьян. После окончания опытов многие из них подвергаются эвтаназии.

Напомним, волонтеры в Екатеринбурге спасли косулю из колодца.

#Происшествия#Нижний Тагил#Животные#Волонтеры#Спасение#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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