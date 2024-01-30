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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Среднеуральске разыскивают 7-летнюю девочку

Семилетняя худощавая девочка в красной шапке пропала в Среднеуральске

30 января 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney

В Среднеуральске разыскивают 7-летнюю девочку

Семилетняя Камилла Зеленская пропала в Среднеуральске 30 января.

Ее рост — 134 сантиметра, у нее карие глаза и русые волосы до плеч. Ориентировку на ребенка распространяют волонтеры отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

На момент исчезновения на ней были надеты штаны болоньевые черного цвета с рисунком «бабочка», черные сапоги и пуховик с белым мехом.

Кроме того, на девочке была надета красная шапка с надписью «Сочи», красно-белый шарф, черно-белая рубашка и серая майка. При ней был розоватый рюкзак с «эйфелевой башней».

Всех, кто видел ребенка, просят сообщить об этом в полицию.

Напомним, что 57-летнего свердловчанина ищут уже три месяца. Его особая примера — шрам на руке.

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