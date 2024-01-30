Семилетняя худощавая девочка в красной шапке пропала в Среднеуральске

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Ее рост — 134 сантиметра, у нее карие глаза и русые волосы до плеч. Ориентировку на ребенка распространяют волонтеры отряда «Прорыв».
На момент исчезновения на ней были надеты штаны болоньевые черного цвета с рисунком «бабочка», черные сапоги и пуховик с белым мехом.
Кроме того, на девочке была надета красная шапка с надписью «Сочи», красно-белый шарф, черно-белая рубашка и серая майка. При ней был розоватый рюкзак с «эйфелевой башней».
Всех, кто видел ребенка, просят сообщить об этом в полицию.
Напомним, что 57-летнего свердловчанина ищут уже три месяца. Его особая примера — шрам на руке.