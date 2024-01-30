Школьников в Свердловской области научат управлять беспилотниками

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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В школах оборудуют центры допобразования. Они появятся в Новоуральске, Екатеринбурге, Серове, Ревде, Березовском и Красноуфимске, рассказали в региональном департаменте информполитики.
Школьников будут учить, как правильно конструировать и управлять беспилотными аппаратами. В 2024 году области выдадут средства на техническое оснащение.
Помимо получения оборудования у свердловских преподавателей появится возможность повысить свой квалификационный уровень, рассказал уральский полпред президента Владимир Якушев.
Напомним, в школе №1 в Верхней Салде откроется медицинский класс для учеников девятых классов.