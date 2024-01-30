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Детей в школах в Свердловской области будут обучать новым технологиям

Школьников в Свердловской области научат управлять беспилотниками

30 января 2024, 05:55
Фото: Midjourney

Детей в школах в Свердловской области будут обучать новым технологиям

В 17 школах Свердловской области детям будут преподавать правила сбора и эксплуатации беспилотных аппаратов.

В школах оборудуют центры допобразования. Они появятся в Новоуральске, Екатеринбурге, Серове, Ревде, Березовском и Красноуфимске, рассказали в региональном департаменте информполитики.

Школьников будут учить, как правильно конструировать и управлять беспилотными аппаратами. В 2024 году области выдадут средства на техническое оснащение.

Помимо получения оборудования у свердловских преподавателей появится возможность повысить свой квалификационный уровень, рассказал уральский полпред президента Владимир Якушев.

Напомним, в школе №1 в Верхней Салде откроется медицинский класс для учеников девятых классов.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Педагоги#Техника#Управление#Обучение#Дроны#Сбор#Оборудование#Оснащение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Беспилотники
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