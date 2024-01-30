Стало известно, кем были погибшие в страшном ДТП под Невьянском

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Известно, что Александр запланирован покупку жилья в Екатеринбурге. В тот день он с другом и риелтором ехал в уральскую столицу для заключения сделки. Все, кто был в иномарке, погибли.
Автомобиль принадлежал отцу Александра. У его друга Никиты остались жена и ребенок, пишет Е1.
Отец погибшего Александра рассказал, что был на месте трагедии. И он думает, что если бы обстоятельства сложились иначе и легковое авто именно в этот момент не ехало в этой местности, то все пассажиры улетевшего в кювет автобуса бы умерли. Потому что машина как бы затормозила собой автобус.
Известно, что у погибшей риелтора остались муж и дочь-студентка. Работать риелтором она стала недавно и только лишь втягивалась в работу.
Ранее водителя и владельца попавшего в аварию автобуса задержали. Им грозит до 10 лет тюрьмы.