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Разбившиеся в ДТП под Невьянском вернулись с СВО

Стало известно, кем были погибшие в страшном ДТП под Невьянском

30 января 2024, 08:21
Фото: Прокуратура Свердловской области

Разбившиеся в ДТП под Невьянском вернулись с СВО

Стали известны имена двух погибших в иномарке мужчин, которые разбились в ДТП с автобусом. Это 30-летние Никита и Александр, которые недавно вернулись со спецоперации.

Известно, что Александр запланирован покупку жилья в Екатеринбурге. В тот день он с другом и риелтором ехал в уральскую столицу для заключения сделки. Все, кто был в иномарке, погибли.

Автомобиль принадлежал отцу Александра. У его друга Никиты остались жена и ребенок, пишет Е1.

Отец погибшего Александра рассказал, что был на месте трагедии. И он думает, что если бы обстоятельства сложились иначе и легковое авто именно в этот момент не ехало в этой местности, то все пассажиры улетевшего в кювет автобуса бы умерли. Потому что машина как бы затормозила собой автобус.

Известно, что у погибшей риелтора остались муж и дочь-студентка. Работать риелтором она стала недавно и только лишь втягивалась в работу.

Ранее водителя и владельца попавшего в аварию автобуса задержали. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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#Происшествия#Ребенок#ДТП#Жилье#Автобус#Невьянск#Жена#Погибшие#Трагедия#18+#Екатеринбург#Авария#СВО#Дарья Сорокина
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