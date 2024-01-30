Суд наказал екатеринбурженку за убийство ребенка

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
23-летняя жительница Екатеринбурга по неосторожности убила свою дочь. В ходе судебного разбирательства, как сообщает прокуратура региона, было обнаружено, что девушка, находясь под воздействием алкоголя, решила искупать свою двухлетнюю дочь.
Однако вместо того, чтобы быть все время в ванной с дочерью женщина усадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив воды и оставила девочку одну. Спустя время она вернулась к дочери, но было уже поздно, поскольку ребенок задохнулся от большого количества воды.
В результате суд Екатеринбурга назначил осужденной наказание в виде одного года ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что более 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской области.