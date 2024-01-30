Суд наказал екатеринбурженку за убийство ребенка

Однако вместо того, чтобы быть все время в ванной с дочерью женщина усадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив воды и оставила девочку одну. Спустя время она вернулась к дочери, но было уже поздно, поскольку ребенок задохнулся от большого количества воды.



В результате суд Екатеринбурга назначил осужденной наказание в виде одного года ограничения свободы.