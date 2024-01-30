tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Екатеринбурге осудили женщину за случайное убийство дочери

Суд наказал екатеринбурженку за убийство ребенка

30 января 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге осудили женщину за случайное убийство дочери

Екатеринбурженке был вынесен приговор за убийство дочери по неосторожности.

23-летняя жительница Екатеринбурга по неосторожности убила свою дочь. В ходе судебного разбирательства, как сообщает прокуратура региона, было обнаружено, что девушка, находясь под воздействием алкоголя, решила искупать свою двухлетнюю дочь.

Однако вместо того, чтобы быть все время в ванной с дочерью женщина усадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив воды и оставила девочку одну. Спустя время она вернулась к дочери, но было уже поздно, поскольку ребенок задохнулся от большого количества воды.

В результате суд Екатеринбурга назначил осужденной наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что более 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской области.

Преступление в новогоднюю ночь. Екатеринбуржца обвиняют в убийстве
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске ищут очевидцев убийства мужчины на остановкеПреступление в новогоднюю ночь. Екатеринбуржца обвиняют в убийствеШпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Смерть#Суд#Уголовное дело#Убийство#Криминал#ЧП#Убийство ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46