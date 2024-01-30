Суд в Екатеринбурге оставил под стражей студента МГУ за оправдание терроризма

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В январе 2021 года молодого человека приговорили к шести годам лишения свободы за поджог офиса «Единой России». В его защиту тогда выступили ученые со всего мира, а правозащитники требовали пересмотр дела.
В 2023 году Мифтахова освободили, однако в отношении него тут же возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. В январе 2024 года состоялось судебное заседание о продлении ему меры пресечения. Прокурор настаивал на продлении до шести месяцев, пишут «Вечерние ведомости».
При этом обвиняемый на суде присутствовал с помощью видеосвязи, так как он находится в СИЗО в Кировской области.
Напомним, 26-летнюю Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе Санкт-Петербурга.