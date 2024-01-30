Суд в Екатеринбурге оставил под стражей студента МГУ за оправдание терроризма

В 2023 году Мифтахова освободили, однако в отношении него тут же возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. В январе 2024 года состоялось судебное заседание о продлении ему меры пресечения. Прокурор настаивал на продлении до шести месяцев, пишут «Вечерние ведомости».