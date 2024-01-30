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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Суд в Екатеринбурге оставил без изменений меру пресечения для студента МГУ

Суд в Екатеринбурге оставил под стражей студента МГУ за оправдание терроризма

30 января 2024, 12:02
Фото: Midjourney

Суд в Екатеринбурге оставил без изменений меру пресечения для студента МГУ

В Екатеринбург военный суд оставил прежним срок ареста студента Азата Мифтахова. Молодой человек останется под стражей до 16 апреля 2024 года.

В январе 2021 года молодого человека приговорили к шести годам лишения свободы за поджог офиса «Единой России». В его защиту тогда выступили ученые со всего мира, а правозащитники требовали пересмотр дела.

В 2023 году Мифтахова освободили, однако в отношении него тут же возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. В январе 2024 года состоялось судебное заседание о продлении ему меры пресечения. Прокурор настаивал на продлении до шести месяцев, пишут «Вечерние ведомости».

При этом обвиняемый на суде присутствовал с помощью видеосвязи, так как он находится в СИЗО в Кировской области.

Напомним, 26-летнюю Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе Санкт-Петербурга.

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