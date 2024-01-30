Свердловская область стала лидером по ожиданию убыли населения

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
Регион занимает восьмое место по показателю среди других областей, где вероятно сокращение населения. На верхней строчке рейтинга оказалась Москва: число жителей столицы в течение 20 лет может уменьшиться на 696 тысяч человек, пишет Росстат.
В целом естественная убыль российского населения к 2045 году станет меньше в 1,5 раза. При этом в некоторых регионах ожидается прирост населения: Тюменская область, ХМАО, республики Дагестан и Чечня.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области увеличилось количество самозанятых граждан. Их количество увеличилось на 44%.