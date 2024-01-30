tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Население Свердловской области сократится на 386 тысяч человек к 2045 году

Свердловская область стала лидером по ожиданию убыли населения

30 января 2024, 08:51
Фото: Midjourney

Население Свердловской области сократится на 386 тысяч человек к 2045 году

В Свердловской области в течение 20 лет прогнозируется сокращение населения на 386 тысяч человек.

Регион занимает восьмое место по показателю среди других областей, где вероятно сокращение населения. На верхней строчке рейтинга оказалась Москва: число жителей столицы в течение 20 лет может уменьшиться на 696 тысяч человек, пишет Росстат.

В целом естественная убыль российского населения к 2045 году станет меньше в 1,5 раза. При этом в некоторых регионах ожидается прирост населения: Тюменская область, ХМАО, республики Дагестан и Чечня.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области увеличилось количество самозанятых граждан. Их количество увеличилось на 44%.

На 39% увеличилось количество вакансий в Свердловской области в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 40 тысяч жителей Свердловской области заразились ОРВИ за неделюБолее 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской областиЯйца падают в цене. Ликвидация свалки. Новый культобзор и строительство СОКа
#Статистика#Росстат#Сокращение#Население#Прогноз#Регион#Область#Люди#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Житель
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
Жильцы сами тушили: спасатели не смогли подъехать к пожару из-за катка в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:56
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Стало известно, кто погиб в ДТП с автобусом с хоккеистами в Свердловской области
Вчера, 11:05