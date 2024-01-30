Тестирование записи в детские лагеря состоится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В течение дня родители школьников смогут записать своих детей на смены в лагеря. Пробная подача заявок будет запущена, чтобы выявить и своевременно устранить все неполадки в системе, если они будут, рассказал глава екатеринбургского департамента образования Константин Шевченко.
В ближайшие дни также откроют «горячую линию», на которой родители смогут узнать информацию о записи в детские учреждения. Номера телефонов будут опубликованы на сайтах управлений и образования.
Напомним, под Екатеринбургом закрылся на капитальный ремонт детский летний лагерь, который был основан в 1937 году.