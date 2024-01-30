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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Родители в Екатеринбурге протестируют подачу заявлений в детские лагеря

Тестирование записи в детские лагеря состоится в Екатеринбурге

30 января 2024, 11:27
Фото: 1MI

Родители в Екатеринбурге протестируют подачу заявлений в детские лагеря

Жители Екатеринбурга смогут поучаствовать в тестовой подаче заявлений в детские лагеря на портале «Госуслуги». Тестирование будет запущено 31 января 2024 года.

В течение дня родители школьников смогут записать своих детей на смены в лагеря. Пробная подача заявок будет запущена, чтобы выявить и своевременно устранить все неполадки в системе, если они будут, рассказал глава екатеринбургского департамента образования Константин Шевченко.

В ближайшие дни также откроют «горячую линию», на которой родители смогут узнать информацию о записи в детские учреждения. Номера телефонов будут опубликованы на сайтах управлений и образования.

Напомним, под Екатеринбургом закрылся на капитальный ремонт детский летний лагерь, который был основан в 1937 году.

Названа дата начала записи в лагеря в Екатеринбурге
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#Общество#Дети#Образование#Горячая линия#Госуслуги#Летний лагерь#Тестирование#Система#Запись#Заявления#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Детские лагеря
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