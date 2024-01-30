Трамваи №3 и №21 в Екатеринбурге сохранятся по прежним направлениям

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Экспертный совет по транспорту Екатеринбурга решил сохранить трамвайные маршруты №3 и №21 без изменений, отмечает департамент информационной политики города.
Проведены расчеты, согласно которым при объединении трамвайных маршрутов, примерно 14 тысяч жителей стали бы использовать новый маршрут, но время ожидания трамвая увеличилось бы до 19-21 минуты.
Предполагается, что изменения вызвали бы неудобства для жителей Урала, пришлось бы совершать дополнительные пересадки. И в результате решили оставить прежние маршруты.
Напомним, что ранее объединение трамвайных маршрутов было поставлено на паузу.