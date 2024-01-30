tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В мэрии Екатеринбурга решили сохранить маршрут трамваев №3 и №21

Трамваи №3 и №21 в Екатеринбурге сохранятся по прежним направлениям

30 января 2024, 16:28
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга решили сохранить маршрут трамваев №3 и №21

Трамвайные маршруты в Екатеринбурге, которые планировалось соединить, сохранятся в неизменном виде.

Экспертный совет по транспорту Екатеринбурга решил сохранить трамвайные маршруты №3 и №21 без изменений, отмечает департамент информационной политики города.

Проведены расчеты, согласно которым при объединении трамвайных маршрутов, примерно 14 тысяч жителей стали бы использовать новый маршрут, но время ожидания трамвая увеличилось бы до 19-21 минуты.

Предполагается, что изменения вызвали бы неудобства для жителей Урала, пришлось бы совершать дополнительные пересадки. И в результате решили оставить прежние маршруты.

Напомним, что ранее объединение трамвайных маршрутов было поставлено на паузу.

Никуда не идут. В Нижнем Тагиле на Вагонке встали трамваи
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная мать курила, люди снимали: ребенок бегал перед трамваем в ЕкатеринбургеТрамвай №1 в Екатеринбурге может вернутьсяТрамваи маршрута №3 перестали ездить по Нижнему Тагилу
#Общество#Транспорт#Свердловская область#Мэрия#Трамвай#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46