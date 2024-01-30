tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Нижнем Тагиле на диспансеризацию пациента требуется всего несколько часов

Требуется 3-4 часа. В Нижнем Тагиле диспансеризацию можно пройти за короткое время

30 января 2024, 12:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на диспансеризацию пациента требуется всего несколько часов

В Нижнем Тагиле продолжается диспансеризация местных жителей в поликлиниках города. Для того, чтобы пройти все необходимые процедуры, нужно около трех-четырех часов.

По словам главврача ГБ №1 Нижнего Тагила Александра Павловских, диспансеризацию на сегодняшний день можно пройти за несколько часов. После этого тем пациентам, которым это необходимо, день в день выписываются льготные лекарства.

Лучше прийти один раз и подольше задержаться в поликлинике, на три-четыре часа. Но зато вы сразу пройдете и все обследования по вашей болезни, и те обследования, которые позволят выявить другие заболевания, в том числе провести и онкоскрининг. Анализов не так и много, например флюорография, маммография, кровь. Зато все основные скрытые патологии, которые приводят к смертности, сразу выявляются, — пояснил Александр Павловских на круглом столе.

Он отметил, что также диспансеризация на ранней стадии помогает выявить и гипертонию. Это заболевание опасно, так как многие пациенты не контролируют свое давление и не знают, что оно повышенное. В результате могут произойти инсульты и инфаркты.

Также стало известно, что 27 января 2024 года, в субботу, поликлинике №1 на улице Окунева в Нижнем Тагиле можно пройти бесплатно онкоскрининг. Обратиться в медучреждение могут пациенты старше 18 лет.

В ТОП-5 городов с высоким риском развития онкологий вошёл Нижний Тагил
Узнать подробнее
Читайте также:
Бесплатные лекарства. Тагильчане получили более 60 тысяч электронных рецептовЖители Нижнего Тагила чаще всего травились алкоголем и лекарствамиИзвестная пиарщица скончалась от онкологии в Екатеринбурге
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Поликлиника#Врач#Диспансеризация#Пациент#Заболевания#Екатеринбург#Евгения Сафина#Александр Павловских#ГБ №1
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46