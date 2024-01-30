Требуется 3-4 часа. В Нижнем Тагиле диспансеризацию можно пройти за короткое время

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По словам главврача ГБ №1 Нижнего Тагила Александра Павловских, диспансеризацию на сегодняшний день можно пройти за несколько часов. После этого тем пациентам, которым это необходимо, день в день выписываются льготные лекарства.
Лучше прийти один раз и подольше задержаться в поликлинике, на три-четыре часа. Но зато вы сразу пройдете и все обследования по вашей болезни, и те обследования, которые позволят выявить другие заболевания, в том числе провести и онкоскрининг. Анализов не так и много, например флюорография, маммография, кровь. Зато все основные скрытые патологии, которые приводят к смертности, сразу выявляются, — пояснил Александр Павловских на круглом столе.
Он отметил, что также диспансеризация на ранней стадии помогает выявить и гипертонию. Это заболевание опасно, так как многие пациенты не контролируют свое давление и не знают, что оно повышенное. В результате могут произойти инсульты и инфаркты.
Также стало известно, что 27 января 2024 года, в субботу, поликлинике №1 на улице Окунева в Нижнем Тагиле можно пройти бесплатно онкоскрининг. Обратиться в медучреждение могут пациенты старше 18 лет.