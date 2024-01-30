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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Мертвый человек найден в центре Екатеринбурга

Труп человека нашли в центре Екатеринбурга

30 января 2024, 03:53
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Мертвый человек найден в центре Екатеринбурга

Труп умершего человека в Екатеринбурге был обнаружен на улице Розы Люксембург.

На место инцидента приезжали работники скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Обстоятельства и причины гибели горожанина в настоящий момент неизвестны. В региональном Следкоме сообщили, что подробности выясняются, пишет Ура.ру.

Напомним, в Екатеринбурге на вокзале прохожие обнаружили труп мужчины. Рядом с ним находился ребенок, который плакал. Была ли данная смерть криминальной — не сообщается.

Мнения горожан по этому поводу расходятся. Некоторые уверены, что он вряд ли был убит, а другие предположили, что криминал возможен.

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