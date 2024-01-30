Труп человека нашли в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
На место инцидента приезжали работники скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Обстоятельства и причины гибели горожанина в настоящий момент неизвестны. В региональном Следкоме сообщили, что подробности выясняются, пишет Ура.ру.
Напомним, в Екатеринбурге на вокзале прохожие обнаружили труп мужчины. Рядом с ним находился ребенок, который плакал. Была ли данная смерть криминальной — не сообщается.
Мнения горожан по этому поводу расходятся. Некоторые уверены, что он вряд ли был убит, а другие предположили, что криминал возможен.