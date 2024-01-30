В 2023 году самозанятые смогли продать госкомпаниям товары и услуги на 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В качестве поставщиков сделки совершали порядка восьми тысяч физических лиц, работа которых строится в формате налога на профессиональный доход. Годом ранее, в 2022 году, подобных поставщиков насчитывалось не более чем 4,5 тысячи. Такие цифры привел Александр Исаевич — глава Корпорации МСП, которая ведет контроль за соблюдением государственными компаниями 25% правительственной квоты на закупки у организаций малого и среднего предпринимательства и самозанятых, пишет iz.ru.
В общей сложности за последние четыре года не менее 12,3 тысячи самозанятых смогли подписать 23 тысячи договоров в рамках 223-ФЗ на 12,53 миллиарда рублей суммарно.
В 2023 году самая большая доля в системе закупок корпоративных заказчиков у самозанятых приходилась на дополнительные услуги, сопутствующие сервису финансового посредничества и страхования, — 1,32 миллиарда рублей, услуги по рекламе и маркетингу — 0,99 миллиарда, услуги в отрасли культуры и досуга — 0,56 миллиарда, профессиональные, научно-технические услуги — 0,51 миллиарда, телекоммуникации — 0,41 миллиарда рублей.
Также стоит отметить, что в прошлом году относительно 2022 года наблюдался подъем закупок на услуги дополнительные, относящиеся к сервису финансового посредничества и страхования (рост в 1272 раза), услуги профессиональные, научно-технические (в 7,5 раза), услуги в отрасли творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза), телекоммуникации (в 2,5 раза).
«Распространение специальной 25%-ной квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок. В прошлом году он достиг рекордных значений, по сравнению с 2022 годом увеличился более чем в два раза. Для того чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками госкомпаний, мы регулярно проводим специальные семинары, где рассказываем обо всех аспектах участия в закупках», — отчитался о возможностях, которые помогли госкомпаниям нарастить объемы закупок у самозанятых, Исаевич.
В лидеры среди субъектов России по объемам закупок у самозанятых в прошлом году выбилась Москва с показателем в 1,82 миллиарда рублей. Затем идут Краснодарский край (0,7 миллиарда), Подмосковье (0,59 миллиарда), Санкт-Петербург (0,31 миллиарда), Курская область (0,29 миллиарда рублей).