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В Екатеринбурге умер основатель Музея звукозаписи

В Екатеринбурге скончался основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев

30 января 2024, 09:01
Фото: Екатеринбургский музей радио

В Екатеринбурге умер основатель Музея звукозаписи

В Екатеринбурге оборвалась жизнь Бориса Кошелева, основателя Музея звукозаписи и главного сотрудника Музея радио в уральской столице. Ему было 85 лет.

Борис Кошелев, выдающийся технический эксперт, внесший значительный вклад в сферу радио и звукозаписи, активно выступал на радио и телевидении. Помимо своей технической деятельности, он был любителем водного и конного спорта, поклонником джаза, а также автором стихов и научных статей. Об этом рассказала Татьяна Мосунова во «ВКонтакте».

Борис родился в Ленинграде и в начале Великой Отечественной войны был эвакуирован на Дальний Восток. С 1948 года он поселился в Екатеринбурге, где окончил вуз. Его профессиональная карьера включала работу в конструкторском бюро Уралмаша, а также преподавание.

После выхода на пенсию Борис Кошелев приступил к работе в Музее радио имени А. С. Попова, где он активно занимался расширением экспозиции, реставрацией и популяризацией научных достижений разных ученых. Он награжден множеством медалей.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Туринского ГО Андрей Белоусов умер в возрасте 53 лет.

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#Происшествия#Реставрация#Экспозиция#Уралмаш#Радио#Конный спорт#Екатеринбург#Умер#Скончался#Дарья Сорокина
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