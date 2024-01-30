В Екатеринбурге скончался основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Борис Кошелев, выдающийся технический эксперт, внесший значительный вклад в сферу радио и звукозаписи, активно выступал на радио и телевидении. Помимо своей технической деятельности, он был любителем водного и конного спорта, поклонником джаза, а также автором стихов и научных статей. Об этом рассказала Татьяна Мосунова во «ВКонтакте».
Борис родился в Ленинграде и в начале Великой Отечественной войны был эвакуирован на Дальний Восток. С 1948 года он поселился в Екатеринбурге, где окончил вуз. Его профессиональная карьера включала работу в конструкторском бюро Уралмаша, а также преподавание.
После выхода на пенсию Борис Кошелев приступил к работе в Музее радио имени А. С. Попова, где он активно занимался расширением экспозиции, реставрацией и популяризацией научных достижений разных ученых. Он награжден множеством медалей.
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