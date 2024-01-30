В Екатеринбурге скончался основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев

Борис Кошелев, выдающийся технический эксперт, внесший значительный вклад в сферу радио и звукозаписи, активно выступал на радио и телевидении. Помимо своей технической деятельности, он был любителем водного и конного спорта, поклонником джаза, а также автором стихов и научных статей. Об этом рассказала Татьяна Мосунова во «ВКонтакте».