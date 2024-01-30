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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Предпринимательница из Нижнего Тагила незаконно продавала этиловый спирт

В Нижнем Тагиле предпринимательницу оштрафовали за продажу косметического лосьона

30 января 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney

Предпринимательница из Нижнего Тагила незаконно продавала этиловый спирт

В Нижнем Тагиле суд постановил оштрафовать предпринимательницу за продажу этилового спирта без лицензии.

В суде рассмотрено дело по заявлению ОП №17 МУ МВД «Нижнетагильское» к предпринимательнице о привлечении к ответственности. Обе стороны не пришли на заседание.

Полицейский обратился в суд, где заявил, что 22 ноября 2023 года он провел рейд в торговом павильоне «Овощи и фрукты» на улице Лесной. Выяснилось, что в торговой точке продается алкоголь без необходимых документов. Здесь полицейский увидел 14 флаконов косметического лосьона «Этиловый».

В результате суд постановил привлечь 47-летнюю предпринимательницу по ч. 1 ст. 14.16 КоАП и назначить ей штраф — 10 тысяч рублей, а изъятый спирт уничтожить. Женщина может пожаловаться на это решение. На это у нее есть 10 дней.

Ранее суд назначил 5 тысяч рублей штрафа другому тагильскому предпринимателю за то, что он продавал в своем магазине пиво без разрешителньых документов.

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