В Нижнем Тагиле предпринимательницу оштрафовали за продажу косметического лосьона

В результате суд постановил привлечь 47-летнюю предпринимательницу по ч. 1 ст. 14.16 КоАП и назначить ей штраф — 10 тысяч рублей, а изъятый спирт уничтожить. Женщина может пожаловаться на это решение. На это у нее есть 10 дней.