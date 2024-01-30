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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Более 300 млн выделено на строительство нового коллектора в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле выполнено более 50% работ по строительству нового коллектора

30 января 2024, 16:15
Фото: Telegram-канал мэра Нижнего Тагила

Более 300 млн выделено на строительство нового коллектора в Нижнем Тагиле

Более 50% работ выполнено по строительству нового коллектора в Нижнем Тагиле на Вые.

Идет возведение современной насосной станции, а также проводится замена коммуникаций, которые были построены еще в прошлом веке и находились в аварийном состоянии.

На данный момент на строительной площадке уже выполнен монтаж напорной канализации, а также осуществлено устройство нового водовода, сообщает мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

К слову, город получил более 300 миллионов рублей на эти работы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на борьбу с огромной лужей потратят почти 300 миллионов.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Водоснабжение#Водоотведение#Коллектор#Екатеринбург#Аварийный коллектор#Камилла Булгакова
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