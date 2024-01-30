В Нижнем Тагиле выполнено более 50% работ по строительству нового коллектора

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Идет возведение современной насосной станции, а также проводится замена коммуникаций, которые были построены еще в прошлом веке и находились в аварийном состоянии.
На данный момент на строительной площадке уже выполнен монтаж напорной канализации, а также осуществлено устройство нового водовода, сообщает мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
К слову, город получил более 300 миллионов рублей на эти работы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на борьбу с огромной лужей потратят почти 300 миллионов.