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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раздал ученым по 200 тысяч

В Свердловской области 24 ученых получат премию губернатора

30 января 2024, 09:34
Фото: 1MI

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раздал ученым по 200 тысяч

В Свердловской области были вручены премии исследователям.

24 ученых получили премии губернатора, информирует департамент информационной политики области.

Каждый лауреат стал обладателем 200 тысяч. Премию вручают, оценивая разработки исследователей, оказывающих позитивное воздействие на общество.

Количество заявок на получение премии в 2023 году составило 117, что на 33% больше, чем в предыдущем году.

Премия вручается уже 20 лет. За весь период ее обладателями стали более 300 исследователей.

Ранее глава Евгений Куйвашев наградил лучших преподавателей.

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