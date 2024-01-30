В Свердловской области 24 ученых получат премию губернатора

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
24 ученых получили премии губернатора, информирует департамент информационной политики области.
Каждый лауреат стал обладателем 200 тысяч. Премию вручают, оценивая разработки исследователей, оказывающих позитивное воздействие на общество.
Количество заявок на получение премии в 2023 году составило 117, что на 33% больше, чем в предыдущем году.
Премия вручается уже 20 лет. За весь период ее обладателями стали более 300 исследователей.
Ранее глава Евгений Куйвашев наградил лучших преподавателей.