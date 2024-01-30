tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Самую опытную семью на Среднем Урале определят в гонке «Лыжня России»

В Свердловской области на «Лыжню России» впервые выйдут целыми семьями

30 января 2024, 15:22
Фото: 1MI

Самую опытную семью на Среднем Урале определят в гонке «Лыжня России»

Начало февраля в регионе пройдет под знаком лыж. Самая массовая в России гонка стартует 10 февраля, а с 1 числа начнется лыжная декада, в которой планируют поучаствовать до полумиллиона свердловчан. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Проведение массового лыжного забега давно стало доброй традицией — соревнования «Лыжная России» проводятся с 1982 года. Однако в этом году впервые пройдут семейные командные старты. Заявки на участие можно будет подать непосредственно перед началом спортивного мероприятия в каждом муниципалитете. Семьи, которые победят в забеге, получат призы. Какие именно — организаторы пока не раскрывают.

Также после забега будут награждены победители в номинациях «Самая молодая семья» и «Самая возрастная семья». Оцениваться будет не паспортный возраст супругов, а число прожитых вместе лет.

За последнее десятилетие география участия в «Лыжне России» и охват существенно увеличились: ежегодно на соревнования регистрируются около 500 тысяч человек по всей стране. Также забеги проводятся в Европе.

#Свободное время#Свердловская область#Соревнования#Конкурс#Семья#Лыжи#Гонка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46