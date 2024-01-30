В Свердловской области на «Лыжню России» впервые выйдут целыми семьями

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Проведение массового лыжного забега давно стало доброй традицией — соревнования «Лыжная России» проводятся с 1982 года. Однако в этом году впервые пройдут семейные командные старты. Заявки на участие можно будет подать непосредственно перед началом спортивного мероприятия в каждом муниципалитете. Семьи, которые победят в забеге, получат призы. Какие именно — организаторы пока не раскрывают.
Также после забега будут награждены победители в номинациях «Самая молодая семья» и «Самая возрастная семья». Оцениваться будет не паспортный возраст супругов, а число прожитых вместе лет.
За последнее десятилетие география участия в «Лыжне России» и охват существенно увеличились: ежегодно на соревнования регистрируются около 500 тысяч человек по всей стране. Также забеги проводятся в Европе.