В Свердловской области на «Лыжню России» впервые выйдут целыми семьями

Проведение массового лыжного забега давно стало доброй традицией — соревнования «Лыжная России» проводятся с 1982 года. Однако в этом году впервые пройдут семейные командные старты. Заявки на участие можно будет подать непосредственно перед началом спортивного мероприятия в каждом муниципалитете. Семьи, которые победят в забеге, получат призы. Какие именно — организаторы пока не раскрывают.