Военный подрался с другом у бара в Екатеринбурге и пропал

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Из-за чего между друзьями произошла потасовка — неизвестно. По словам подруги исчезнувшего, они оба были в нетрезвом состоянии. После этого молодой человек пропал. С собой у него не имелось телефона, документов, ключей, также на нем не было куртки, а голова была разбита, пишет Е1.
Известно, что пропавший с июня 2023 года служит по контракту в воинской части. Во время исчезновения на нем были водолазка, темные джинсы и светлые кроссовки. Екатеринбуржца разыскивают полицейские.
Напомним, 28 января 2024 года в Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка. Вскоре ее нашли живой.