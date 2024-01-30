Военный подрался с другом у бара в Екатеринбурге и пропал

Из-за чего между друзьями произошла потасовка — неизвестно. По словам подруги исчезнувшего, они оба были в нетрезвом состоянии. После этого молодой человек пропал. С собой у него не имелось телефона, документов, ключей, также на нем не было куртки, а голова была разбита, пишет Е1.