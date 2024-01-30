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Молодой человек в Екатеринбурге пропал после потасовки с другом

Военный подрался с другом у бара в Екатеринбурге и пропал

30 января 2024, 04:36
Фото: 1MI

Молодой человек в Екатеринбурге пропал после потасовки с другом

20-летний житель Екатеринбурга пропал после того, как он подрался со своим другом. Инцидент произошел 27 января 2024 года.

Из-за чего между друзьями произошла потасовка — неизвестно. По словам подруги исчезнувшего, они оба были в нетрезвом состоянии. После этого молодой человек пропал. С собой у него не имелось телефона, документов, ключей, также на нем не было куртки, а голова была разбита, пишет Е1.

Фото: Е1

Известно, что пропавший с июня 2023 года служит по контракту в воинской части. Во время исчезновения на нем были водолазка, темные джинсы и светлые кроссовки. Екатеринбуржца разыскивают полицейские.

Напомним, 28 января 2024 года в Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка. Вскоре ее нашли живой.

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