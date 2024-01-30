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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Мама хоккеиста рассказала подробности аварии на трассе под Невьянском

«Выбегали босиком»: мама хоккеиста рассказала о страшном ДТП на трассе под Невьянском

30 января 2024, 13:50
Фото: Прокуратура Свердловской области

Мама хоккеиста рассказала подробности аварии на трассе под Невьянском

Мама одного из хоккеистов Юлия, попавших в аварию на трассе в Свердловской области, рассказала подробности аварии.

По ее словам, хоккеисты дремали в тот момент, когда произошла авария. Они проснулись от громкого звука, пишет Е1.

Жутко было, ревут, говорят, что страшно. Они выбегали босиком и в одних футболках на трассу, просили остановиться, чтобы люди помогли, а машины их объезжали, — вспоминает слова сына мать.

В результате лишь три человека остановились для того, чтобы помочь хоккеистам. Это две женщины и один мужчина. Только после этого и другие машины последовали их примеру.

Напомним, что та авария унесла жизни тренера хоккеистов, а также водителя легкового авто и двоих его пассажиров. Там находились риелтор и два ее клиента.

Серьезные травмы получили и три хоккеиста, которым 15-16 лет. Они в больнице.

Водителя автобуса и владельца транспортного средства ранее задержали. Им грозят уголовные сроки.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Пассажиры#Трасса#Хоккеисты#Травмы#Машины#Жертвы#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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