«Выбегали босиком»: мама хоккеиста рассказала о страшном ДТП на трассе под Невьянском

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По ее словам, хоккеисты дремали в тот момент, когда произошла авария. Они проснулись от громкого звука, пишет Е1.
Жутко было, ревут, говорят, что страшно. Они выбегали босиком и в одних футболках на трассу, просили остановиться, чтобы люди помогли, а машины их объезжали, — вспоминает слова сына мать.
В результате лишь три человека остановились для того, чтобы помочь хоккеистам. Это две женщины и один мужчина. Только после этого и другие машины последовали их примеру.
Напомним, что та авария унесла жизни тренера хоккеистов, а также водителя легкового авто и двоих его пассажиров. Там находились риелтор и два ее клиента.
Серьезные травмы получили и три хоккеиста, которым 15-16 лет. Они в больнице.
Водителя автобуса и владельца транспортного средства ранее задержали. Им грозят уголовные сроки.