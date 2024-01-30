Взялись за педагогов: учитель из Нижнего Тагила отдал мошенникам 600 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
О ситуации редакции TagilCity.ru рассказали знакомые обманутого мужчины.
Ему позвонили, представились руководством, втянули в разговор, загипнотизировали что ли, и в итоге все закончилось тем, что он перевел почти миллион, — рассказал редакции житель Вагонки Александр.
В пресс-службе полиции этот факт подтвердили. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.
Учителю представились сотрудником ФСБ, который сказал, что тот должен оказать содействие в пресечении финансирования недружественной страны. Человек повелся. Сценарий дальше, как обычно, предупредили, что свяжется «сотрудник» службы безопасности Центробанка. Звонок через мессенджер, со скрытого номера. Далее — оформить кредит, перевести деньги, чтобы «выявить недобросовестных сотрудников». Такие случаи у нас фиксируются каждый день, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Другой случай произошел в школе №32. Однако на этот раз аферистам не удалось обмануть человека. О ситуации рассказала Галина Масликова, директор учебного заведения:
Буквально в пятницу мы пресекли кражу средств у сотрудницы, очень крупной суммы, со всех счетов. Это была мошенническая схема с применением IT-технологий и, возможно, гипноз. Простой звонок вашего сотрудника в течение нескольких минут руководителю привел в чувство сотрудницу. Страшно, что теперь можно подделать и картинку в мессенджерах, и голос. В последнее время ярко идет информирование о мошеннических схемах. Я хотела бы поблагодарить полицию за предотвращение преступления, — сообщила депутат 25 января на заседании в гордуме.
Представители полиции говорят об увеличении количества дистанционных преступлений. Общий ущерб, причиненный аферистами жителям Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, оценивается в 230 миллионов рублей. Эти средства — собственные или кредитные — были переведены на счета мошенников.