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В Невьянске будут судить водителя и владельца автобуса с лопнувшим колесом

Задержаны водитель и владелец автобуса, попавшего в ДТП под Невьянском

30 января 2024, 07:00
Фото: Прокуратура Свердловской области

В Невьянске будут судить водителя и владельца автобуса с лопнувшим колесом

В Невьянске будет выбрана мера пресечения для водителя автобуса, попавшего в ДТП на Серовском тракте, а также для владельца транспортного средства.

Ранее хоккеисты команды «Кедр» (которым по 15 и 16 лет) возвращалась в Новоуральск, но у автобуса лопнуло колесо и он влетел в легковое авто. Погибли три человека из автомобиля — риелтор и два ее клиента. Они ехали подписывать договор о сдаче жилья. Кроме того, скончался тренер хоккеистов, который находился в автобусе.

Как сообщили в «КП-Екатеринбург», обоих мужчин обвиняют в оказании небезопасных услуг. Им грозит до 10 лет тюремного заключения. А водителю готовятся предъявить обвинение по статье 264 УК.

Ранее сообщалось, что двоих хоккеистов перенаправят в больницу Екатеринбурга для дальнейшего лечения.

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