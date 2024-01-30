Задержаны водитель и владелец автобуса, попавшего в ДТП под Невьянском

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Ранее хоккеисты команды «Кедр» (которым по 15 и 16 лет) возвращалась в Новоуральск, но у автобуса лопнуло колесо и он влетел в легковое авто. Погибли три человека из автомобиля — риелтор и два ее клиента. Они ехали подписывать договор о сдаче жилья. Кроме того, скончался тренер хоккеистов, который находился в автобусе.
Как сообщили в «КП-Екатеринбург», обоих мужчин обвиняют в оказании небезопасных услуг. Им грозит до 10 лет тюремного заключения. А водителю готовятся предъявить обвинение по статье 264 УК.
Ранее сообщалось, что двоих хоккеистов перенаправят в больницу Екатеринбурга для дальнейшего лечения.