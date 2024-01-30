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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Мужчина упал с моста над Транссибом в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга упал на ж/д пути

30 января 2024, 09:33
Фото: 1MI

Мужчина упал с моста над Транссибом в Екатеринбурге

Человек упал с моста над Транссибом на ж/д пути в Екатеринбурге.

Это случилось в утреннее время 30 января. Железнодорожному диспетчеру стало известно, что человек находится на путях под пешеходным мостом. Об этом информирует «КП-Екатеринбург» со ссылкой на транспортную полицию.

Как известно предварительно, все это случилось в 07:50. Сейчас на месте работают специалисты. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди подожгли шкафы на ж/д путях в столице Урала. Эт заметила машинист, после чего вызвала на место специалистов.

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