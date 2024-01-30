Житель Екатеринбурга упал на ж/д пути

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Это случилось в утреннее время 30 января. Железнодорожному диспетчеру стало известно, что человек находится на путях под пешеходным мостом. Об этом информирует «КП-Екатеринбург» со ссылкой на транспортную полицию.
Как известно предварительно, все это случилось в 07:50. Сейчас на месте работают специалисты. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что неизвестные люди подожгли шкафы на ж/д путях в столице Урала. Эт заметила машинист, после чего вызвала на место специалистов.