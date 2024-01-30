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Published Сегодня, 07:57

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Облицовка нового дома пробила голову жителю Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга входил в свою новую квартиру и получил удар плиткой по голове

30 января 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney

Облицовка нового дома пробила голову жителю Екатеринбурга

В жилом комплексе, построенном меньше трех лет назад, плитка обрушилась на жителя Екатеринбурга. Мужчина получил травму, когда заходил домой.

Крупный фрагмент керамической облицовки отсоединился от стены в общем коридоре и упал на его голову. Жена пострадавшего, Александра, рассказала Е1, что еще 21 января она пожаловалась в управляющую компанию на то, что плитка отклеилась от стены. Она даже сделала видеозапись.

По словам Александры, сотрудники компании пообещали провести ремонт. Однако не успели — 28 января плитка упала на голову ее супругу. В этот момент он входил в квартиру. После случившегося голова мужчины стала кровить. Супруги запереживали о том, что плитка могла упасть на их маленьких детей.

В результате женщина оказала первую помощь мужу, а на следующий день, 29 января, в холле была полностью снята плитка. По словам Александры, летом 2023 года, возле другой квартиры в этом доме, произошло обрушение слоя штукатурки.

Данный дом построили меньше трех лет назад. Стоимость однокомнатной квартиры обходилась жильцам в 5,5 миллиона рублей.

В компании «РСГ-Академическое» пояснили, что они узнали о некоторых недоработках на объекте осенью 2023 года. И начали их устранять. Однако завершить все работы до того, как случился первый инцидент, они не успели.

Жена пострадавшего также отметила, что в главном холле перед лифтами нет хорошей отделки. В компании утверждают, что это не так.

В управляющей компании «Академический» сообщили, что заявка ими была получена 22 января. После этого был осмотрен коридор, еще до инцидента с мужем Александры, однако состояние плитки не вызвало у рабочих опасений. Они пообещали провести здесь ремон в ближайшем будущем.

После случившегося представители УК связались с жителем и предложили свою помощь, а также извинились. Отмечается, что недавно героиня публикации рассказала, что у них появилась новая плитка.

Напомним, что в конце прошлого года девочка разбила голову в туалете детского сада в Кировграде. Она поскользнулась и упала на пол. Пострадавшей четыре года.

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