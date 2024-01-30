Жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на принуждению к подключению к УК

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По словам жителей поселка, Шукайло требует вступать в УК «Улесье» и каждый месяц платить определенную сумму на содержание поселка. Тем, кто отказывается, он угрожает отключением света, пишет Е1.
При этом жители поселка с начала его основания создали товарищество собственников, которое сейчас действует параллельно с УК. Жители утверждают, что тарифы у УК значительно выше, чем у ТСН.
По словам председателя товарищества собственников Тимофея Горяйнова, имеется запись разговора по телефону с Шукайло, который открыто говорит об отключении электричества одному из местных жителей.
Шукайло рассказал, что сейчас он тянет сети еще на несколько километров и вскоре будет продавать новые земельные участки в поселке, а местным жителям придется подключаться от него, так как он является застройщиком и альтернативы нет.
Напомним, жители Верхней Салды пожаловались на то, что управляющая компания плохо очищает дороги от снега в частном секторе.