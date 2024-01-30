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Жители коттеджного поселка в Екатеринбурге жалуются на хозяина ЛЭП

Жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на принуждению к подключению к УК

30 января 2024, 09:41
Фото: 1MI

Жители коттеджного поселка в Екатеринбурге жалуются на хозяина ЛЭП

Жители поселка «Улесье» в Екатеринбурге рассказали о том, что владелец ЛЭП Анатолий Шукайло заставляет их вступать в управляющую компанию.

По словам жителей поселка, Шукайло требует вступать в УК «Улесье» и каждый месяц платить определенную сумму на содержание поселка. Тем, кто отказывается, он угрожает отключением света, пишет Е1.

При этом жители поселка с начала его основания создали товарищество собственников, которое сейчас действует параллельно с УК. Жители утверждают, что тарифы у УК значительно выше, чем у ТСН.

По словам председателя товарищества собственников Тимофея Горяйнова, имеется запись разговора по телефону с Шукайло, который открыто говорит об отключении электричества одному из местных жителей.

Шукайло рассказал, что сейчас он тянет сети еще на несколько километров и вскоре будет продавать новые земельные участки в поселке, а местным жителям придется подключаться от него, так как он является застройщиком и альтернативы нет.

Напомним, жители Верхней Салды пожаловались на то, что управляющая компания плохо очищает дороги от снега в частном секторе.

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#Электричество#ЖКХ#Тарифы#Управляющая компания#Застройщик#УК#Жители#Поселок#Земельные участки#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#ТСН
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