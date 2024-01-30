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Updated Сегодня, 08:53

В Екатеринбург пытались нелегально провезти реглигиозную атрибутику

Жительница Таджикистана не смогла провезти в Екатеринбург 44 кг религиозных атрибутов

30 января 2024, 08:50
Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбург пытались нелегально провезти реглигиозную атрибутику

В Кольцово задержана пассажирка, прилетевшая из Таджикистана в Екатеринбург. Она хотела провезти более 200 четок, 19 ковриков для молитв, 48 платков, 17 тюбетеек и 12 полотенец (всего более 44 кг) без декларирования товаров.

По правилам, без декларации можно провозить только личные вещи. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

Фото: Уральское таможенное управление

Инспекторы указали на несоответствие количества товаров для личного пользования. Пассажирка не стала скрывать, что все это везла для сына, который занимается бизнесом в уральской столице. Весь багаж был отправлен на экспертизу. В результате эксперты выяснят, сколько стоят все эти товары.

В отношении женщины был составлен протокол, ей грозит штраф. После этого она сможет забрать товары, но ей нужно будет оформить их по всем правилам перевозки.

Ранее сообщалось, что житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду.

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#Происшествия#Экспертиза#Штраф#Стоимость#Таможня#Кольцово#Магазин#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Декларирование#Багаэ
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