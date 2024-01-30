Жительница Таджикистана не смогла провезти в Екатеринбург 44 кг религиозных атрибутов

Инспекторы указали на несоответствие количества товаров для личного пользования. Пассажирка не стала скрывать, что все это везла для сына, который занимается бизнесом в уральской столице. Весь багаж был отправлен на экспертизу. В результате эксперты выяснят, сколько стоят все эти товары.