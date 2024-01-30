Жительница Таджикистана не смогла провезти в Екатеринбург 44 кг религиозных атрибутов

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:53
По правилам, без декларации можно провозить только личные вещи. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.
Инспекторы указали на несоответствие количества товаров для личного пользования. Пассажирка не стала скрывать, что все это везла для сына, который занимается бизнесом в уральской столице. Весь багаж был отправлен на экспертизу. В результате эксперты выяснят, сколько стоят все эти товары.
В отношении женщины был составлен протокол, ей грозит штраф. После этого она сможет забрать товары, но ей нужно будет оформить их по всем правилам перевозки.
Ранее сообщалось, что житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду.