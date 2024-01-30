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Мужчина в Свердловской области пропал без вести

Жителя Свердловской области со шрамом на руке ищут более трех месяцев

30 января 2024, 06:26
Фото: 1MI

Мужчина в Свердловской области пропал без вести

57-летний житель Свердловской области бесследно пропал в октябре 2023 года. С тех пор его разыскивают.

В день исчезновения на свердловчанине были зеленые штаны и телогрейка, черные сапоги. У мужчины также нет четырех передних зубов, а на левой руке имеется шрам, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарское».

Его рост 180 сантиметров, тело худощавое. Пропавшего мужчину разыскивают сотрудники полиции.

Напомним, 27 января 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчез пьяный молодой человек, который незадолго до пропажи устроил драку со своим приятелем возле бара. После этого он ушел в неизвестном направлении. При этом он был без куртки и с травмой головы.

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