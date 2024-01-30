Жителя Свердловской области со шрамом на руке ищут более трех месяцев

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В день исчезновения на свердловчанине были зеленые штаны и телогрейка, черные сапоги. У мужчины также нет четырех передних зубов, а на левой руке имеется шрам, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарское».
Его рост 180 сантиметров, тело худощавое. Пропавшего мужчину разыскивают сотрудники полиции.
Напомним, 27 января 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчез пьяный молодой человек, который незадолго до пропажи устроил драку со своим приятелем возле бара. После этого он ушел в неизвестном направлении. При этом он был без куртки и с травмой головы.