Жителя Свердловской области со шрамом на руке ищут более трех месяцев

Напомним, 27 января 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчез пьяный молодой человек, который незадолго до пропажи устроил драку со своим приятелем возле бара. После этого он ушел в неизвестном направлении. При этом он был без куртки и с травмой головы.