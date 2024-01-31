100 тысяч рублей выплатил виновник ДТП под Нижним Тагилом за травму пассажирки

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В итоге пострадала пассажирка Анна. Она долго лечилась, а поле аварии ее образ жизни навсегда изменился, сообщает пригородный районный суд.
После случившегося водитель не извинился перед пассажиркой и никак ей не помог. Через год Анна пошла в суд, где потребовала с Даниила полмиллиона рублей.
Требования были удовлетворены частично — суд взыскал с водителя 100 тысяч рублей.
Ранее екатеринбурженка отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травму.