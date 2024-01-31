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Под Нижним Тагилом виновник заплатил 100 тысяч пострадавшей в ДТП пассажирке

100 тысяч рублей выплатил виновник ДТП под Нижним Тагилом за травму пассажирки

31 января 2024, 08:34
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом виновник заплатил 100 тысяч пострадавшей в ДТП пассажирке

Летом 2022 года Данил Х. на автомобиле Lada ехал по дороге в Пригородном районе. В какой-то момент он превысил скорость, потерял управление над авто и съехал в кювет, наехав на стволы деревьев.

В итоге пострадала пассажирка Анна. Она долго лечилась, а поле аварии ее образ жизни навсегда изменился, сообщает пригородный районный суд.

После случившегося водитель не извинился перед пассажиркой и никак ей не помог. Через год Анна пошла в суд, где потребовала с Даниила полмиллиона рублей.

Требования были удовлетворены частично — суд взыскал с водителя 100 тысяч рублей.

Ранее екатеринбурженка отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травму.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Автомобиль#Моральный вред#Выплата#Лада#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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