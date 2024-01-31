15-летний тагильчанин взял «золото» на первенстве УрФО по греко-римской борьбе

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
С 26 января в городе Уват прошло первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. В соревнованиях принимали участие 250 лучших борцов до 16 лет. В Тюменскую область приехали представители шести субъектов страны — Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.
Борец из Нижнего Тагила завоевал золотую медаль в своей весовой категории до 62 кг. Его однокомандники — Даниил Власов и Роман Тебеньков привезли с соревнований «бронзу».
Андрею Цыпу — 15 лет, шесть из которых он успешно занимается греко-римской борьбой в спортивной школе №3 имени А. А. Лопатина. Тренирует спортсмена Николай Хайлизиди. Бронзовые призеры соревнований занимаются в этой же спортшколе под руководством Алексея Лопатина и Фарасат Керимов.
Тагильские борцы получили путевку на следующие соревнования — Первенство России, которые пройдут в Суздале.