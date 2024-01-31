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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:24

Спортсмен из Нижнего Тагила победил на первенстве УрФО по греко-римской борьбе

15-летний тагильчанин взял «золото» на первенстве УрФО по греко-римской борьбе

31 января 2024, 09:12
Фото: tagilcity.ru/Соцсети спортшколы №3

Спортсмен из Нижнего Тагила победил на первенстве УрФО по греко-римской борьбе

Тагильчанин Андрей Цыпу одержал победу в своей категории на первенстве Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. Состязания проходили в городе Уват Тюменской области с 26 по 28 января.

С 26 января в городе Уват прошло первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе. В соревнованиях принимали участие 250 лучших борцов до 16 лет. В Тюменскую область приехали представители шести субъектов страны — Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Борец из Нижнего Тагила завоевал золотую медаль в своей весовой категории до 62 кг. Его однокомандники — Даниил Власов и Роман Тебеньков привезли с соревнований «бронзу».

Андрею Цыпу — 15 лет, шесть из которых он успешно занимается греко-римской борьбой в спортивной школе №3 имени А. А. Лопатина. Тренирует спортсмена Николай Хайлизиди. Бронзовые призеры соревнований занимаются в этой же спортшколе под руководством Алексея Лопатина и Фарасат Керимов.

Тагильские борцы получили путевку на следующие соревнования — Первенство России, которые пройдут в Суздале.

Фото: tagilcity.ru/Соцсети спортшколы №3
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