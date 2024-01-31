15-летний тагильчанин взял «золото» на первенстве УрФО по греко-римской борьбе

Андрею Цыпу — 15 лет, шесть из которых он успешно занимается греко-римской борьбой в спортивной школе №3 имени А. А. Лопатина. Тренирует спортсмена Николай Хайлизиди. Бронзовые призеры соревнований занимаются в этой же спортшколе под руководством Алексея Лопатина и Фарасат Керимов.