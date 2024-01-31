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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

На трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло ДТП между двумя грузовыми машинами

Автовоз Mercedes врезался в грузовую машину Scania на дороге «Пермь-Екатеринбург»

31 января 2024, 16:07
Фото: ГИБДД Красноуфимская

На трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло ДТП между двумя грузовыми машинами

Сотрудники ГИБДД расследуют обстоятельства аварии на 185 км трассы «Пермь-Екатеринбург».

По предварительной информации, мужчина управлял грузовым автомобилем Mercedes. Он двигался из Перми в сторону Екатеринбурга. Однако мужчина нарушил ПДД, поскольку не соблюдал безопасную дистанцию до других машин и в результате произошло столкновение с грузовиком Scania.

Водитель Mercedes получил травмы и доставлен в больницу. Оба водителя трезвы, согласно освидетельствованию ГИБДД.

Сейчас проводятся необходимые меры для выяснения всех обстоятельств случившегося. Известно, что движение на автодороге не затруднено, сообщает Госавтоинспекция Красноуфимска.

Ранее сообщалось, что бизнесмена и водителя автобуса отправили в СИЗО за ДТП с хоккеистами на Урале.

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