Автовоз Mercedes врезался в грузовую машину Scania на дороге «Пермь-Екатеринбург»

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
По предварительной информации, мужчина управлял грузовым автомобилем Mercedes. Он двигался из Перми в сторону Екатеринбурга. Однако мужчина нарушил ПДД, поскольку не соблюдал безопасную дистанцию до других машин и в результате произошло столкновение с грузовиком Scania.
Водитель Mercedes получил травмы и доставлен в больницу. Оба водителя трезвы, согласно освидетельствованию ГИБДД.
Сейчас проводятся необходимые меры для выяснения всех обстоятельств случившегося. Известно, что движение на автодороге не затруднено, сообщает Госавтоинспекция Красноуфимска.
Ранее сообщалось, что бизнесмена и водителя автобуса отправили в СИЗО за ДТП с хоккеистами на Урале.