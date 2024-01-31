Автовоз Mercedes врезался в грузовую машину Scania на дороге «Пермь-Екатеринбург»

По предварительной информации, мужчина управлял грузовым автомобилем Mercedes. Он двигался из Перми в сторону Екатеринбурга. Однако мужчина нарушил ПДД, поскольку не соблюдал безопасную дистанцию до других машин и в результате произошло столкновение с грузовиком Scania.