Бизнесмена и водителя автобуса отправили в СИЗО за ДТП с хоккеистами на Урале

54-летний бизнесмен из Новоуральска и водитель, который управлял транспортным средством, стали фигурантами двух уголовных дел. Перевозчика обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Водитель ответит за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Дела объединены в одно производство. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.