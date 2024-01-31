Бизнесмена и водителя автобуса отправили в СИЗО за ДТП с хоккеистами на Урале

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
54-летний бизнесмен из Новоуральска и водитель, который управлял транспортным средством, стали фигурантами двух уголовных дел. Перевозчика обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Водитель ответит за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Дела объединены в одно производство. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
По данным следователей, автобус, на котором команда возвращалась с соревнований из Челябинской области, был несправен. Кроме того, перед рейсом не был проведен надлежащим образом инструктаж водителя. Тот, в свою очередь, нарушил правила дорожного движения и превысил разрешенную при перевозке детей скорость.
Обстоятельства произошедшего выясняет специально созданная следственная группа, также рассказали в ведомстве.
Напомним, что автобус, в котором ехала детская хоккейная команда, 29 января столкнулся с легковушкой и съехал с дороги. По предварительной информации, у него лопнуло колесо. Погибли трое человек — тренер команды и два пассажира легкового автомобиля. Один из подростков, находившихся в автобусе, серьезно пострадал.
Расследование ДТП взял под личный контроль глава СК РФ Николай Бастрыкин.