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Бизнесмен и водитель арестованы за ДТП с хоккеистами под Новоуральска

Бизнесмена и водителя автобуса отправили в СИЗО за ДТП с хоккеистами на Урале

31 января 2024, 14:31
Фото: 1MI

Бизнесмен и водитель арестованы за ДТП с хоккеистами под Новоуральска

Владельца автобуса и водителя, который управлял транспортом, отправили в СИЗО за ДТП под Новоуральском. Им предъявлены обвинения.

54-летний бизнесмен из Новоуральска и водитель, который управлял транспортным средством, стали фигурантами двух уголовных дел. Перевозчика обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Водитель ответит за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Дела объединены в одно производство. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

По данным следователей, автобус, на котором команда возвращалась с соревнований из Челябинской области, был несправен. Кроме того, перед рейсом не был проведен надлежащим образом инструктаж водителя. Тот, в свою очередь, нарушил правила дорожного движения и превысил разрешенную при перевозке детей скорость.

Обстоятельства произошедшего выясняет специально созданная следственная группа, также рассказали в ведомстве.

Напомним, что автобус, в котором ехала детская хоккейная команда, 29 января столкнулся с легковушкой и съехал с дороги. По предварительной информации, у него лопнуло колесо. Погибли трое человек — тренер команды и два пассажира легкового автомобиля. Один из подростков, находившихся в автобусе, серьезно пострадал.

Расследование ДТП взял под личный контроль глава СК РФ Николай Бастрыкин.

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