Более четырех тысяч детей из Свердловской области отправятся летом в Анапу

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
О том, что свердловские школьники в летние месяцы отправятся к морю, сообщила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина во время собрания организационного комитета по проекту «Поезд здоровья».
По словам чиновницы, в 2023 году в южный регион ездили 4437 детей. В первый год проекта, который состоялся в 2011 году, к морю ездили 548 школьников. С тех пор количество отдыхающих ежегодно увеличивалось.
На исполнение этого проекта в региональном бюджете в 2024 году выделено более 425 миллионов.
Напомним, в 2024 году график работы некоторых загородных лагерей в Екатеринбурге станет круглогодичным.