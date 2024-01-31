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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Дети из Свердловской области поедут на «Поезде здоровья» в Анапу

Более четырех тысяч детей из Свердловской области отправятся летом в Анапу

31 января 2024, 06:48
Фото: 1MI

Дети из Свердловской области поедут на «Поезде здоровья» в Анапу

4657 детей из Свердловской области отправятся во время летних каникул в Анапу в 2024 году.

О том, что свердловские школьники в летние месяцы отправятся к морю, сообщила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина во время собрания организационного комитета по проекту «Поезд здоровья».

По словам чиновницы, в 2023 году в южный регион ездили 4437 детей. В первый год проекта, который состоялся в 2011 году, к морю ездили 548 школьников. С тех пор количество отдыхающих ежегодно увеличивалось.

На исполнение этого проекта в региональном бюджете в 2024 году выделено более 425 миллионов.

Напомним, в 2024 году график работы некоторых загородных лагерей в Екатеринбурге станет круглогодичным.

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#Общество#Дети#Отдых#Бюджет#Проект#Поезд#Лето#Каникулы#Море#Здоровье детей#Анапа#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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